Работники Горэлектротранса стали героями выставки «Мой Петербург»

Увидеть главные достижения Санкт-Петербурга, проникнуться атмосферой города и даже заметить фотографии коллег на экспозиционном стенде смогли сотрудники Горэлектротранса, которые посетили выставку «Мой Петербург» в историческом парке «Россия - Моя история». Специально для своих сотрудников предприятие организует коллективные выезды для осмотра экспозиции.

Интерактивная мультимедийная выставка «Мой Петербург» открылась в конце мая. Вдохновлённый выставкой «Россия» на ВДНХ, Петербург стал первым в стране регионом, создавшим выставку собственных достижений. Здесь в нескольких тематических залах сотрудники Горэлектротранса смогли проследить вклад Петербурга в историю, культуру и технологические достижения нашей страны, а также проникнуться неповторимой атмосферой города на Неве.

Отдельного внимания транспортников удостоился зал «Петербург – это люди», где представлена портретная галерея петербуржцев – тружеников городских предприятий и учреждений. Среди них и Александр Кавуненко – главный инженер кабельной сети Энергохозяйства, который в начале этого года получил благодарственное письмо от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«Мне выставка понравилась. Мои мама и сын тоже ее посетили и остались очень довольны. Больше всего заинтересовали интерактивные элементы: что-то послушать, ответить на вопросы викторины, узнать, какой ты петербуржец. Поняли, что много чего знаем о нашем городе. Времени не хватило, хотелось бы походить подольше и внимательнее все осмотреть. Выставку я рекомендую к посещению», – поделилась впечатлениями ведущий специалист по закупкам отдела договорных отношений Виктория Шигина.

Бесплатно посетить выставку «Мой Петербург» в мультимедийном историческом парке «Россия - Моя история» все желающие могут до 1 октября 2024 года.