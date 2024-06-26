К 138-летию открытия Лесной линии для паровых трамваев

Фото К. Булла. 1909 год.

26 июня 1886 года паровые трамваи впервые поехали по Лесной линии в Санкт-Петербурге. На тот момент паровики уже не были новинкой для жителей столицы. Четырьмя годами ранее эти вагоны на смену конке запустили по Невской линии. Новшество не только позволило пассажирам передвигаться быстрее, но и оказалось выгоднее конной тяги.

Опыты по применению паровой тяги начались в Петербурге в 1880 году. Спустя два года на улицы города выехал первый паровик. Маленький локомотив, на который будто надели металлический ящик, тащил за собой те же самые коночные вагоны, к которым к тому времени пассажиры уже привыкли, поэтому в обиходе их так и прозвали – паровая конка.

Паровые поезда состояли из двух-трёх вагонов, затем их количество увеличили до четырёх. Летние и зимние паровики отличались – у тех, что ездили в тёплое время года, не было стенок: пол и крышу вдоль всего борта соединяли вертикальные стойки, а входные проёмы между ними, по одному на каждую скамейку, задёргивались бело-синими занавесами. Однако комфорта пассажирам это не прибавляло – на них попадали копоть и искры, летевшие из паровозной трубы. Именно поэтому рабочие между собой называли подвижной состав «дымопырками».

С течением времени маршрут первой линии, названной Невской, видоизменялся и продлевался. С 1884 года вагоны двигались от станции за Знаменской площадью до Стеклянного завода, а ещё позже – до деревни Мурзинки. Лесная линия, появившаяся в 1886 году, тянулась от клиники Виллие Военно-медицинской академии в самом начале Большого Сампсониевского проспекта на север Выборгской стороны.

Популярность паровиков угасла на фоне перспективы появления электрического трамвая и с началом соответствующих опытов. С Лесной линии паровые вагоны ушли в 1914 году. По Невской паровики ездили дольше. В 1919 году её начали реконструировать под электрические трамваи, а в 1922-м паровики полностью уступили революционной транспортной новинке: трамваю.

Однако на этом история удивительных вагонов не закончилась. Во время Великой Отечественной войны электроэнергия была в дефиците, поэтому паровики вынужденно возобновили свою работу в блокадном Ленинграде. До тех пор, пока электрический трамвай не вернулся на рельсы, его заменял паровик: перевозил различные грузы, вооружение и бойцов.