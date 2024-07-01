К экватору конкурса детских рисунков «приплыл» водный трамвай будущего

XI конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», посвящённый Стрельнинской трамвайной линии, достиг своего экватора. У маленьких художников ещё есть время, чтобы придумать, нарисовать и прислать свою работу. Срок окончания приёма работ - 31 июля.

В этом году в соответствии с темой конкурса «По Оранэле в Страну Дворцов» участники вспоминают историю Стрельнинской трамвайной линии и рассуждают о том, какой он – транспорт будущего. Сквозной темой многих полученных нами рисунков стал трамвайный маршрут № 36 – преемник Ораниенбаумской электрической линии с красивым и поэтическим названием Оранэла. Поэтому на большом количестве работ можно встретить трамвай, на котором красуется номер «36».

Ещё одной интересной находкой этого года стали изображённые небесные и речные трамвайчики будущего. На одной из работ красивый зелёный трамвайчик плывёт по Неве под разведённым мостом, открывающим великолепный вид на Петропавловскую крепость. Кто знает, возможно, это действительно однажды станет реальностью, а пока это смелый взгляд в будущее!

Праздник для участников конкурса и награждение победителей состоятся в конце августа. Традиционно самые лучшие рисунки украсят борта трамваев и троллейбусов Петербурга. Это самая почётная для юных художников награда за участие в конкурсе.

Условия участия

К участию приглашаются дети в возрасте до 12 лет включительно. Рисунок может быть выполнен в любой технике (акварель, гуашь, пастель и пр.) на бумаге размера А3 или А4, главное – чтобы он был ярким и раскрывал интересный сюжет. Приём работ осуществляется в электронном виде с обязательным заполнением анкеты участника. Перед загрузкой рисунок требуется сфотографировать при хорошем свете, чётко и ровно, а лучше – отсканировать. Оригинал работы необходимо сохранить – он может потребоваться для организации выставки (будет сообщено дополнительно).

Анкета участника заполняется в электронном виде.

Срок приёма работ: с 1 июня по 31 июля 2024 года.

Сайт конкурса: deti.electrotrans.spb.ru