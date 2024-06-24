Лилия Егорова к 90-летию Службы движения

Начальник отдела экономики Службы движения Лилия Егорова работает в подразделении 45 лет. Свой первый рабочий день хорошо помнит – пришла в Горэлектротранс с уверенностью, что останется надолго. За время развития Службы Лилия Семёновна сменила несколько должностей, изменения происходили и в структуре подразделения. По случаю юбилейной даты Лилия Егорова рассказала, почему с момента основания Службы движения её называют «королевской».

- Лилия Семёновна, у Вас огромный опыт работы. Как за это время изменилась Служба движения?

- В Горэлектротрансе я работаю с 1978 года. Точно помню день трудоустройства – это было 2 ноября. За это время в организации работы Службы, как и всего предприятия произошли кардинальные перемены, особенно в связи с компьютеризацией, программным обеспечением процессов. Если говорить о нашей работе, в экономической сфере предприятия шли изменения, поиск лучших решений во взаимодействии структур предприятия, оперативности, что в настоящее время немаловажно и удобно для работы.

- А в чём это удобство?

- В автоматизации процессов. Я даже помню, как это начиналось. Первый компьютер во всей Службе движения появился именно у меня. В то время я занимала должность экономиста по финансовой работе. Наверное, наша многофункциональная и требующая расчётов работа требовала изменений в числе первых (улыбается). И тот компьютер был как телевизор КВН, только без линзы. Мне под него сами сотрудники стол сколотили. И с тех пор процесс автоматизации развивался. А до этого мы зарплату вручную считали и приказы печатал секретарь на печатной машинке.

- Какой Вы помните Службу движения в годы начала Вашей работы?

- Службу в те времена точно можно назвать «королевской», потому что мы тогда особенно отличались порядком и масштабным функционалом, имели свою бухгалтерию, отдел сборов. Высокий статус службы заложил ещё наш руководитель тех лет Владимир Борисович Гузик. Он был интеллигентным, тактичным, эрудированным, грамотным и талантливым руководителем. Он наладил работу подразделения, все работали с большой отдачей. И мы чувствовали себя под защитой. Коллектив был очень хороший, дружелюбный. И многие сотрудники до сих пор работают в нашей службе.

- Отделы экономики есть во всех обособленных подразделениях ГЭТ. В чём особенность отдела экономики Службы движения?

- Некоторые задачи мы выполняем единственными на всём предприятии. Например, претензионная работа по возмещению материального ущерба при задержках движения в результате ДТП без участия нашего транспорта. Готовим необходимый пакет документов для предъявления претензий виновникам ДТП.

- Вы сказали, что Ваши коллеги на долгие годы остаются в ГЭТ. Как Вы думаете, что их так привлекает?

- Во-первых, наш дружный коллектив: мы всегда поддерживаем друг друга, помогаем. Во-вторых, наше предприятие является государственным, это значит - стабильное.

И даже в 90-е годы, когда в стране всё менялось, Служба движения и ГЭТ оставались на высоком уровне. Огромная роль в продвижении имиджа предприятия принадлежит руководителю Горэлектротранса в те годы Юрию Николаевичу Горлину.

- А нынешняя Служба движения – тоже «королевская», как и раньше?

- Безусловно. Я считаю, что это одно из самых значимых подразделений. Наши диспетчеры отвечают за организацию движения во всех районах города, они – это сердце предприятия. Инженеры Службы составляют расписание, по которому ездит весь электротранспорт. Отдел эксплуатации контролирует парки. В общем, мы выполняем очень важную и необходимую работу. И делаем это хорошо.

- Что пожелаете коллегам и Службе движения в её юбилей?

- Службе, конечно, процветания! Сохранять и беречь этот статус «королевской». А сотрудникам – здоровья и благополучия.

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