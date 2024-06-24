Вторая смена «ПрофиФест – изменения как вызов» стартовала в «Зарнице»

После завершения первой летней смены вожатые с нетерпением ждали возвращения зарничников, тем более, что в этот раз количество детей стало рекордным. 173 ребёнка в предвкушении незабываемого отдыха приехали в лагерь 23 июня. Ребята уже познакомились друг с другом и готовы стать участниками увлекательных событий смены «ПрофиФест – изменения как вызов».

На ближайшие три недели для зарничников традиционно подготовили развлекательную программу с мастер-классами и экскурсиями. В рамках смены дети посетят выставку «Путешествие «Мой Петербург» в историческом парке «Россия – Моя история», а также Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ, где их познакомят с историей развития электрического транспорта.

В лагерь по уже сложившейся традиции вновь приедут студенты Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, чтобы организовать полюбившуюся детям весёлую игру по станциям. Постоянные гости «Зарницы», сотрудники Аварийно-восстановительной службы «Носорог», тоже не оставят будущих транспортников без внимания. Они проведут для ребят профориентационный мастер-класс.

Напомним, этот сезон в лагере особенный – 1 июня ДОЛ «Зарница» исполнилось 70 лет. Юбилейный вечер в честь праздничного события состоялся во время первой летней смены «Версия 7.0. На старте новых открытий». Сотрудников лагеря и детей поздравили директор Горэлектротранса Денис Минкин, заместитель директора предприятия по развитию Лариса Прокофьева, главный инженер ГЭТ Константин Шостак, начальник Аварийно-восстановительной службы «Носорог» Сергей Торопов и заместитель председателя Первичной профсоюзной организации Марина Треус.

Ещё одним ярким событием первой смены стало участие детей из ДОЛ «Зарница» в первом в мире соревновании трамвая с ИИ-автопилотом с человеком. Зарничники оценивали конкурсные задания, которые выполнял беспилотный вагон.

Напомним, во время летнего сезона «Зарница» проведёт четыре смены, отличающиеся оригинальной тематикой и программой. Третья смена «Тайны транспортных чудес» стартует 16 июля, а четвёртая смена «Пути, которые мы выбираем» - 8 августа.