Горэлектротранс поделился опытом внедрения бережливого производства

Организация бережливого производства в Производственном депо

Службы подвижного состава ГЭТ

Начальник отдела перспективного развития и международных связей Горэлектротранса Андрей Уланов принял участие в круглых столах по обмену опытом успешно реализованных проектов администрациями районов Санкт-Петербурга и исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга в рамках реализации программы «Эффективный регион».

Круглые столы на эту тему состоялись сразу на двух площадках: в администрации Центрального района и в Государственной административно-технической инспекции. В рамках двух встреч эксперты районных администраций и городских организаций обсудили проекты по оптимизации процессов с применением инструментов и принципов бережливого производства (бережливого управления).

Андрей Уланов в своём докладе рассказал, что на предприятии разработана и действует программа «Развитие производственной системы СПб ГУП «Горэлектротранс». В рамках этой программы за последние 8 лет за счёт реализации проектов улучшений деятельности ГЭТ удалось сэкономить более 350 млн рублей. В среднем, четыре из ста работников ежегодно подают свои предложения по улучшениям, многие из которых уже реализованы. Кроме того, за последние годы производительность труда на предприятии повысилась на 2%.

С целью распространения философии бережливого производства для сотрудников ГЭТ проводят обучающие семинары, организовывают ежегодные поездки для обмена опытом с другими организациями. Ежегодно предприятие выпускает информационный буклет по развитию производственной системы предприятия. Благодаря этой и другой работе по популяризации бережливого производства, его принципам обучены более 9 тысяч сотрудников Горэлектротранса.