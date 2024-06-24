Ушёл из жизни ветеран войны и Троллейбусного парка № 1 Абрам Гуткович

Петербургский Горэлектротранс с прискорбием сообщает, что 21 июня на 103 году жизни скончался Абрам Генрихович Гуткович. Абрам Генрихович прошёл всю войну, с 1941 по 1945 годы. Больше сорока лет проработал в Троллейбусном парке №1 (до 2009 г. - Троллейбусный парк № 4).

Абрам Генрихович Гуткович окончил Московское инженерное училище, Великую Отечественную войну начинал в звании лейтенанта инженерных войск. Воевал на Южном фронте, в 9-м отдельном мотоинженерном батальоне. Основные боевые задачи были связаны с разминированием, поэтому батальон Абрама Гутковича называли «пионерами»: сапёры всегда шли впереди, чтобы дать войскам возможность к наступлению.

Абрам Генрихович Гуткович закончил войну в звании капитана. Был награждён орденом Красной Звезды, орденами Великой Отечественной войны 1-й и 2-й степеней. Службу закончил в 1966 году в звании полковника. С 1968 по 2010 год трудился в Производственно-техническом отделе Троллейбусного парка № 1. Даже в сто с лишним лет Абрам Генрихович не прерывал связи с родным парком. Когда здоровье перестало позволять участвовать в мероприятиях лично, всегда был рад коллегам, которых принимал у себя дома с радушием.

Коллектив СПб ГУП «Горэлектротранс» приносит глубокие соболезнования родным и близким Абрама Генриховича Гутковича. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.