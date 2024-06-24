«Королевский» юбилей: Службу движения ГЭТ поздравили с 90-летием

Торжественный вечер, посвящённый 90-летию Службы движения петербургского Горэлектротранса, состоялся в Троллейбусном парке № 1. Работников и ветеранов службы отметили ведомственными наградами и вручили им памятные подарки, символизирующие непрерывное движение, пунктуальность и чёткий ритм. Именно благодаря этим качествам движенцев называют в отрасли ГЭТ «королевской службой».

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Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, поздравляя работников Службы движения, отметил насыщенную историю подразделения. Во все времена сначала трамваи, а потом и троллейбусы выполняли в Ленинграде и Петербурге большую часть городских пассажироперевозок.

«Ваша служба вдыхает в подвижной состав жизнь, обеспечивает движение, обеспечивает тот самый городской ритм, который мы видим на улицах Петербурга. Вы вызываете у пассажиров любовь и весь спектр других эмоций. Служба движения – это и есть суть нашего дела, суть Горэлектротранса», - отметил директор предприятия Денис Минкин.

На торжественном вечере работникам и ветеранам подразделения вручили почётные грамоты и благодарности Комитета по транспорту, благодарности и благодарственные письма администрации Московского района, почётные грамоты СПб ГУП «Горэлектротранс». Председатель Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» Ирина Генис вручила награды от Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всего были отмечены более 60 человек.

«Вы безусловно являетесь движущим центром нашего предприятия. На ваши плечи каждый день ложится огромная ответственность. В ближайшее время Службу движения ждут важные перемены: усиленная цифровизация, новая диспетчерская. Будем стремиться к непрерывному преобразованию», - обратился к коллегам заместитель директора предприятия по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов.

Директора трамвайных и троллейбусных парков по традиции вручили юбилярам оригинальный подарок. Статуэтка в виде запряжённой лошадьми колесницы символизирует конку, с которой начиналось трамвайное движение в Петербурге, а также непрерывное развитие. Ещё один символичный подарок подготовили главный инженер Горэлектротранса Константин Шостак и начальник Управления информационных технологий и интеллектуальных систем Павел Поляков: напольные часы как символ организации бесперебойного движения транспорта.

Торжественный вечер украсили музыкальные номера сотрудников Горэлектротранса, участников ежегодного «Фестиваля талантов» корпоративного конкурса «Быть здоровым легко» (БЗЛ).

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