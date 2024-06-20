Трамваи по новой выделенке на проспекте Науки повезли пассажиров быстрее и безопаснее

С 17 июня на проспекте Науки организовано движение транспорта с учётом новой дорожной разметки. Здесь появилась выделенная полоса для общественного транспорта и нанесена соответствующая разметка 1.2, ограничивающая движение стороннего транспорта по трамвайным путям. С введением новой схемы движения время в пути по выделенному участку для пассажиров трамваев сократилось почти на 3 минуты, а сторонние ДТП перестали задерживать движение трамваев и сбивать расписание.

По проспекту Науки проходят 3 трамвайных маршрута: №№ 9, 38 и 57. Их суммарный пассажиропоток в будни достигает 27 тыс. человек.

Также по проспекту Науки проходят или пересекают проспект трассы 4 троллейбусных маршрутов - №№ 6, 21, 31, 38 с суммарным дневным пассажиропотоком более 58 тыс. человек.

Стабильная работа всех этих маршрутов с ежедневным пассажиропотоком порядка 85 тыс. человек напрямую зависит от дорожной обстановки, поэтому при нештатных ситуациях на трамвайных путях на пр.Науки по вине стороннего транспорта это гарантированно приводило к нарушению стабильной работы трамвайных маршрутов и зачастую отражалось и на троллейбусном движении.

Пример – случай от 30 мая по вине автомобиля, в нарушение ПДД не уступившего дорогу трамваю, трамвай встал под обесточенным участком контактной сети, в результате чего было задержано движение всех трех трамвайных маршрутов и двух троллейбусных маршрутов №№ 6, 31. 31 мая и 1 июня трамваи не смогли продолжать движение из-за сторонних столкновений автомашин на путях. В каждом из описанных случаев, имевших место на одной неделе 3 дня подряд, задержки трамвайного движения составили до 30 минут. За это время трамваи перевозят по проспекту Науки порядка 1000 пассажиров, что в сумме по трем случаям составило 3000 человек. Всё это пассажиры, которые из-за автомобилистов-нарушителей ПДД не смогли получить качественную транспортную услугу и вовремя доехать по своим делам.

Ещё один аспект – безопасность трамвайного движения. Мало кто из участников дорожного движения задумывается о том, что тормозной путь трамвая больше, он не может остановиться также быстро как легковой автомобиль. В результате экстренного торможения заполненного людьми вагона могут пострадать пассажиры, не державшиеся за поручни или сорвавшиеся со своих мест. Особенно в группе риска – дети, пожилые и маломобильные люди в силу социальной природы общественного транспорта.

Приоритетные условия для передвижения общественного транспорта способствуют повышению безопасности и комфорта пассажиров при поездке, на что в конечном итоге и нацелены все изменения. После введения разметки трамваи стали преодолевать выделенный участок пути почти на 3 минуты быстрее. В часы пик ускорение более существенное - без выделенки трамвай мог потратить 10 минут на проезд лишь одной остановки от ул. Софьи Ковалевской до метро Академическая, теперь этот перегон пассажиры проезжают за 2 минуты. При старой схеме движения, когда на перекрёстках в очереди на левый поворот перед трамваем стояло по 20 машин, электротранспорт терял 4-5 циклов светофора. При левых поворотах во дворы стоящие на путях автомобили подолгу пропускали встречный поток, задерживая рельсовый транспорт, и так у каждого въезда во двор.