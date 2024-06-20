Ольга Воржева к 90-летию Службы движения

Ольга Воржева работает в Службе движения Горэлектротранса почти три десятка лет. За это время она прошла путь от диспетчера конечной станции до начальника отдела согласований. По случаю юбилейной даты Ольга Владимировна рассказала, чем занимается возглавляемый ей отдел и как менялась Служба движения.

- Ольга Владимировна, как простым языком можно описать работу Службы движения?

- Служба движения занимается организацией движения, вот такая тавтология (смеётся). А наш отдел согласований, в свою очередь, отвечает за разработку технических условий на ремонт трамвайных путей, на прокладку инженерных сетей в зоне прохождения трамвайных и троллейбусных маршрутов, на производство дорожных работ на улицах. Также отдел отвечает за согласование проектной документации на переустройство путей и контактной сети. Также ведётся постоянная большая работа по согласованию проектной документации и производству работ с Комитетом по транспорту. Кроме этого, идёт подготовка Центром транспортного строительства к запуску электронного кабинета по согласованию схем организации движения.

- В Горэлектротрансе Вы работаете уже почти 28 лет. Свой первый рабочий день помните?

- Да, в Службу движения я пришла в конце 1996 года. Была диспетчером конечной станции, потом работала на должности инженера в группе расписания. И уже после этого пришла в отдел согласований. Первый рабочий день в Службе движения помню как очень оживлённый, суетной. Вокруг много водителей, кондукторов, все приезжают, куда-то их нужно отправлять… Но было интересно!

- Как изменилась Служба движения за последние годы?

- Деятельность Службы движения преображается, в дело вступила цифровизация, те же расписания стали электронными. А мы в своё время вручную это всё составляли (смеётся). В отдел согласований также все больше информации поступает в электронном виде как из электронных кабинетов, так и от обычных заявителей. Раньше вся документация приходила на бумаге, и мы их рассматривали иногда разложив на несколько столов. Также транспортная сеть развивается, из-за этого растёт и количество запросов, а значит, у нас прибавляется работы.

- А в Вашей работе что самое сложное и что самое ценное?

- Самое сложное – оценить объём работ и правильно спрогнозировать все варианты возможного закрытия, чтобы принять необходимые меры для сохранения движения. А самое ценное – это, конечно, люди. Коллектив у нас прекрасный, всегда поддерживаем друг друга, помогаем друг другу справляться с проблемами, если они возникают.

- Как думаете, что может измениться в работе Службы движения в ближайшие годы?

- Надеюсь, что все запросы на получение технических условий и согласований будут поступать по средством одного «окна». Тогда мы сможем отказаться от множества электронных кабинетов и систематизировать работу отдела согласований.

- Большое предприятие для понимания его структуры обычно сравнивают с человеческим организмом. Какова «анатомия Службы движения»?

- Я думаю, что головой в работе нашей Службы являются все отделы планирования – ПТО, отдел эксплуатации, отдел согласований. Сердце однозначно принадлежит Центральной диспетчерской, так как через Центральную диспетчерскую проходит вся информация о работе нашего транспорта на улицах города. Руки и ноги Службы движения – это наши отделения, ведь они организуют и контролируют работу подвижного состава на линии. К кровеносной системе я бы отнесла отдел экономики и УГМ, так как эти отделы занимаются техническим и материальным обеспечением Службы движения.

- Какими качествами должен обладать сотрудник Отдела согласований Службы движения?

- Сотрудник отдела согласований должен обязательно быть коммуникабельным. Мы много взаимодействуем между собой, с сотрудниками Службы пути и Энергохозяйства. Также нужно быть внимательным к деталям, иметь технический склад ума для чтения чертежей. Сотрудник отдела согласований Службы движения должен быть ответственным, организованным, уметь работать в команде, быть стрессоустойчивым, готовым к саморазвитию и обучаемости.

- Что пожелаете Службе движения в юбилей?

- Конечно, процветания, появления новой техники, развития, стремления к комфорту – своему и пассажиров! А ещё – желаю, чтобы нашу работу ценили и наш труд не оставался незамеченным!

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