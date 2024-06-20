В Горэлектротрансе сбылась мечта 5-летнего именинника

5-летний Никита в свой День рождения загадал желание: посидеть за рулём троллейбуса-гармошки, как настоящий водитель. Мама Анастасия Лившиц стала мечту исполнять, рассказала о желании сына в соцсетях и быстро получила встречное приглашение от Горэлектротранса. А в процессе исполнения желания одного ребёнка получилась полноценная детская экскурсия в Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк и Учебно-курсовой комбинат ГЭТ: ведь День рождения встречают с друзьями!

Экскурсия для детей прошла в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке. Никита катался на любимой «гармошке» не один, а в компании четырёх сверстников. По просьбе мамы Никиты Анастасии Лившиц, в Горэлектротранс пригласили и других детей, чьи мамы также состоят в сообществе мам детей-инвалидов «Про неё».

«Мы и на «Ёлке желаний» неоднократно оставляли мечту о подобной экскурсии. И вот – она исполнена», - рассказала мама 7-летнего Саши Елена Калинина.

Во время путешествия на троллейбусе-гармошке по территории парка особый восторг у детей вызвал проезд в зоне нового моечного комплекса: юные гости находились в салоне троллейбуса, когда огромные щётки мыли подвижной состав снаружи. Потом каждый из ребят посидел за рулём, а водитель «гармошки» разрешил даже посигналить невидимым нарушителям.

Сразу после этого юные исследователи отправились в тренажёрный класс Учебно-курсового комбината, где настоящий водитель трамвая научила их управлять вагоном в условиях, очень похожих на реальные. Единственный в России тренажёр с эффектом виртуальной реальности, используемый в ГЭТ при обучении будущих вагоновожатых, не оставил никого из детей равнодушным.

«Благодарю СПб ГУП «Горэлектротранс» за организацию экскурсии для особых детей! Особенно сотрудников Пресс-службы и Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка! Вы - невероятно отзывчивые, доброжелательные и человечные! Никита счастлив! Едем домой одухотворенные!», - поделилась впечатлениями Анастасия Лившиц.

Напомним, 2024 год в Горэлектротрансе объявлен Годом содействия людям с ограниченными возможностями.