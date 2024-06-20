Трамвайный парк №5 выпустил на линию «кадровый вагон»

Самому умудренному опытом вагону Трамвайного парка №5 дали новую функцию. После многолетней службы пассажирам ЛВС 71-86К занялся ещё и кадровым делом: приглашает на работу в Горэлектротранс. На бортах классического ленинградского вагона появилась крупная надпись: «Стань водителем трамвая! Гарантируем работу, платим официально!». К оформлению ЛВС в Трамвайном парке №5 подошли с ностальгической теплотой и уважением к богатой истории городского трамвая. Новый кадровый экземпляр – единственный такой вагон своего поколения, который используется для приглашения на работу новых водителей.

Новый образ и важная функция по привлечению водителей не случайно досталась именно вагону ЛВС. В Петербурге традиционно к трамваям относятся как к одушевленным объектам, дают прозвища, а водители даже различают их характер. Вот и в этом случае директор Трамвайного парка №5 Александр Касаткин выбрал вагон ЛВС за стойкость и долговечность.

«Кадровый трамвай» является самым опытным в парке: счётчик пробега показывает цифру более 1,3 млн км. Характеристику вагону-старожилу дают положительную: он оказался выносливее многих других вагонов разных моделей – крайне редко ломался и не доставлял проблем при эксплуатации. Кроме этого, именно ленинградские вагоны ЛВС зачастую становятся первыми подопечными начинающих водителей, получивших профессию в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ. Да и технические особенности подвижного состава будущие вагоновожатые тоже изучают на примере этих вагонов.

От своих прямых должностных обязанностей «кадровый трамвай» не освобожден, встретить линейный вагон можно на маршрутах №№ 9, 18, 48 и 55 в Калининском, Выборгском и Приморском районах.

Напомним, Учебно-курсовой комбинат ГЭТ, масштабированный до Корпоративного учебного центра, проводит обучение не только по профессии водитель трамвая или троллейбуса, но и по другим востребованным в Горэлектротрансе рабочим специальностям. Обучение с гарантированным трудоустройством проводится за счёт предприятия, в этот период студенты получают стипендию.

Набор в группы Учебно-курсового комбината ГЭТ ведётся круглый год. Ближайшие группы по обучению профессии водителя троллейбуса стартуют с 28 июня 2024, водителя трамвая - с 30 июля 2024.