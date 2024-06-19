Любовь Прокофьева к 90-летию Службы движения

Планируя поездку на любом общественном транспорте, включая электрический, нельзя обойтись без просмотра расписания нужного маршрута. В Горэлектротрансе об удобстве перемещения по городу для пассажиров ежедневно заботятся инженеры групп по составлению расписаний. Именно от них зависит время, к которому нужный трамвай или троллейбус должен появиться на остановке. По случаю юбилея Службы движения узнали об особенностях этой ответственной работы у инженера-технолога 1 категории, руководителя группы по составлению расписаний для троллейбусов Любови Прокофьевой.

- Любовь Аркадьевна, как коротко и ёмко описать работу Службы движения?

- Работа Службы движения – плановая, однако требует активного взаимодействия между отделами. У Службы огромный функционал, сотрудники выполняют множество задач. Это и составление расписания, и организация новых маршрутов, и проработка изменения маршрутов, когда этого требуют различные ситуации.

- А что входит в Ваши обязанности?

- Мы занимаемся составлением расписаний для троллейбусов: на рабочие и на выходные дни, при плановых закрытиях и оперативном отводе движения. Расписания движения разрабатываются с учётом многих параметров, в том числе скорости движения, пассажиропотока, времени рабочего дня, интервалов движения, времени стоянок и остановок.

- Составление расписания – очень трудоёмкий и точный процесс. Каких профессиональных качеств и навыков он требует?

- Безусловно терпение необходимо. Нужно быть усидчивым, хорошо знать маршрутную сеть города, чтобы в полной мере представлять, как едет транспорт, вплоть до того, на каких улицах есть выделенные полосы. Также необходимо уметь анализировать ситуацию и учитывать все городские особенности. Ведь Петербург – город мостов. Этот нюанс нужно учесть, чтобы наш троллейбус ночевал в парке, а не на противоположном берегу Невы (смеётся).

- Сколько времени требуется новым сотрудникам, чтобы полноценно влиться в эту работу?

В основном, примерно 3-6 месяцев. Мы новым специалистам помогаем, всё объясняем, показываем. А вообще, наша профессия требует постоянного обучения, появляются новые требования к организации пассажирских перевозок. Я непрерывно учусь, ведь в нашей деятельности всё так быстро меняется и преобразовывается!

- Как за годы Вашей работы изменился процесс составления расписания?

- Когда я начинала работать, всё это мы делали вручную. Сейчас, конечно, намного комфортнее, процесс стал автоматизированным. Основные документы формируются в автоматическом режиме. Скорость и производительность увеличились: для сравнения раньше на одно расписание уходила целая неделя. Сейчас мы можем справиться от 2-х до 6-7 часов, в целом зависит от сложности расписания, но может быть и дольше.

- Благодарных пассажиров много?

- Да, нам часто пишут благодарности и отзывы, это всё приятно читать. Иногда горожане вносят предложения по изменению расписания. Мы стараемся учитывать мнение жителей города, работаем на благо пассажиров – в этом и есть цель нашей работы.

- Какое яркое событие профессиональной жизни за последние годы можете выделить?

- Конечно же, это запуск троллейбусов с автономных ходом (ТУАХ). Транспортная сеть постоянно развивается, появляются новые районы с новостройками. Контактной сети там ещё нет, поэтому появление ТУАХ – это необходимость и спасение. С запуском таких троллейбусов произошли и изменения в работе всей Службы движения, ведь при организации маршрута нужно учитывать, сколько километров ТУАХ сможет проехать без сети.

При составлении расписания это тоже учитывается. И кстати, к прошлому вопросу, по этому поводу много благодарностей было, например, от жителей Сергиево, куда за счёт возможностей автономного хода запустили маршрут №46. Также много благодарностей было после запуска классического троллейбусного маршрута №21 от Светлановского проспекта до Орлово-Денисовского проспекта. Новая трасса маршрута позволила улучшить транспортную доступность новых жилых кварталов, расположенных вдоль Суздальского шоссе.

- Что пожелаете сотрудникам Службы движения и своим коллегам в юбилей?

- Желаю здоровья, терпения, благодарных пассажиров! Желаю, чтобы движение было безопасным и безаварийным!

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