Обновленный троллейбусный маршрут №42 за год перевёз более 1,2 млн пассажиров

19 июня 2024

Ровно год назад в этот день, 19 июня 2023 года, возобновил свою работу троллейбусный маршрут № 42 и поехал по новой трассе. На маршрут, продленный до Московского вокзала, вышли троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Сам маршрут стал первой троллейбусной линией в нашем городе, которая прошла по выделенной трамвайно-автобусной полосе на Лиговском проспекте. За год троллейбус №42 перевёз более 1,2 млн человек.

 

Троллейбусы по маршруту №42 следуют от железнодорожной станции «Сортировочная» до Московского вокзала. Сейчас ежедневно в будни маршрут перевозит порядка 3,4 тысяч пассажиров, а еженедельный пассажиропоток по сравнению с показателями прошлого года вырос почти на 32%.

 

Маршрут №42 входит в пятерку новых маршрутов ТУАХ, открывшихся в 2023-2024 гг. Всего же в Петербурге действуют 14 линий троллейбусов с увеличенным автономным ходом, это крупнейшая в России маршрутная сеть ТУАХ. За 2023 год троллейбусы с увеличенным автономным ходом перевезли более 37 млн человек. Сегодня на «автономных» линиях работает 282 инновационных троллейбуса. До конца 2024 года петербургский Горэлектротранс ожидает поступления еще 24 машин. 

 

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