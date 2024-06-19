Надежда Харламова к 90-летию Службы движения

Несколько мобильных и стационарных телефонов на столе, три компьютерных монитора, огромная онлайн карта во всю стену с движением трамваев и троллейбусов в реальном времени… То и дело раздаются звонки, часто – одновременно с нескольких устройств. Такая обстановка царит в диспетчерской Службы движения. Примечательно, что в этом отделе работают только женщины: круглосуточно они стоят на страже бесперебойной работы электротранспорта. К 90-летию подразделения о диспетчерских буднях рассказала старший диспетчер Службы движения Надежда Харламова, которая в профессии без малого 50 лет.

- Надежда Ивановна, зачем Вам столько телефонов?

- Каждый из них используется для определённых целей. Вот на этот (показывает) звонят водители, с другого – мы звоним полицейским. С этого – держим связь с нашими «Носорогами» (Аварийно-восстановительная служба Горэлектротранса – прим.ред.). Один телефон для всех наших рабочих целей не подойдёт – ведь тогда линия может быть занята, и мы упустим важную информацию о каких-либо ситуациях.

- Как можно описать Вашу работу?

- Я бы сказала, что мы и мозг, и сердце Службы движения. Ведь нет такого вопроса, который не касался бы диспетчеров, всё стекается к нам. Мы ликвидируем сбои в расписании нашего транспорта. Причины могут быть любые: срывы выпуска из парка по разным обстоятельствам, ДТП без участия нашего транспорта или с участием, повреждение контактной сети, сход вагона с рельсов, неисправный подвижной состав и так далее. В таких случаях мы выясняем причину и взаимодействуем с другими профильными специалистами, которые могут исправить ситуацию. Но это, конечно, не вся наша работа. Информирование – тоже наша обязанность. Через Пресс-службу Горэлектротранса мы предупреждаем пассажиров об изменениях в движении. С «потеряшками» тоже мы разбираемся. Пассажиры очень часто оставляют свои документы и вещи в транспорте.

- Что потом происходит с забытыми вещами?

- Это наша большая боль. Из-за каждой оставленной вещи мы высаживаем пассажиров и вызываем полицию, мало ли, что там лежит… Мы обязаны соблюдать правила безопасности. Вот недавно пришлось вызвать полицейских, а в пакете оказался кусок сырого мяса – чего только не забывают! А у полиции ведь и так много работы…

- Какие необычные вещи забывают в транспорте?

- Всё подряд. Свитера, шапки, телефоны, рюкзаки, продукты, банки, планшеты, папки. И самое печальное, что лишь треть пассажиров возвращается за своими вещами. За неделю таких «потеряшек» бывает больше 100. Вот на прошлой неделе было 145, а на позапрошлой – 161. И по каждому случаю вызывали полицию.

- Надежда Ивановна, вы работаете диспетчером уже 47 лет. Помните свой первый рабочий день?

- Помню. Я пришла совсем юной, мне тогда было 19 лет. И я была поражена работой коллег – они идеально знали маршрутную сеть, все улицы города, все парки. Я восхищалась, сама ведь ещё не знала ничего в организации движения. Но несмотря на объём работы, я не испугалась, не паниковала, потому что рядом всегда были старшие товарищи, они подсказывали, помогали.

- Как за это время изменилась Служба движения?

- Очень изменилась. Раньше ведь ревизоры были, которые работали на улице в специальных «будочках». И они следили за расписанием маршрутов, если вовремя транспорт не приходил, то звонили диспетчерам. А те водителям встречных маршрутов – не видели ли они, что там случилось. В общем, на выяснение причины задержки уходило гораздо больше времени, чем сейчас. Но и те же ДТП случались реже, потому что машин на дороге было меньше.

- А что самое сложное в работе диспетчера?

- Самое сложное – разобраться в ситуации, не увидев её. Нам звонят водители, рассказывают о какой-то проблеме, но мы же этого не видим! Человек, наверное, там и рукой показывает, жестикулирует, только нам это не помогает (смеётся). Приходится расспросить – где стоит, с какой стороны ехал другой транспорт, если это, например, авария. Но мы отлично знаем маршрутную сеть, поэтому сразу представляем эту местность, обособленные там пути или нет и так далее. Работа сложная, но интересная!

- Как известно, диспетчеры работают круглосуточно. Но ведь транспорт ночью не ездит. Удаётся ли поспать в рабочую ночную смену?

- Нет, это заблуждение. Наши трамваи и троллейбусы «отдыхают» только с 2 часов ночи до 4:30, то есть всего два с половиной часа. Но и в это время диспетчер не может отдохнуть, потому что работать едут вышки Энергохозяйства, вагоны Службы пути. Нужно ведь произвести профилактику контактной сети и устранить повреждения по заявкам, чтобы к началу движения ранним утром всё было готово. Прорывы водопроводов, наклоны деревьев и все непредвиденные ситуации тоже нужно учитывать. Так что, диспетчеры на связи круглосуточно.

- Надежда Ивановна, что пожелаете сотрудникам Службы движения в юбилей?

- Пожелания, как самому близкому человеку: крепкого здоровья, удачи, оптимизма, не унывать, не огорчаться. Коллегам желаю, чтобы их работа всегда была оценена по достоинству.

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