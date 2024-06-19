Призёр конкурса вагоновожатых Роман Барышников: «Любовь к дороге привлекает больше всего»

Несмотря на свой девятилетний стаж в Горэлектротрансе, водитель Трамвайного парка № 5 Роман Барышников стал новичком на конкурсе профессионального мастерства вагоновожатых. На жеребьёвке дебютанту выпало выступать последним, зато в итоговом протоколе водитель занял вторую строчку. В интервью серебряный призёр рассказал о том, каким судьбоносным на пути в профессию может стать всего один день, о своём отношении к беспилотным трамваям, а также высказал пожелания к пассажирам.

- Роман, каково было выйти на первую смену в качестве серебряного призёра? Почувствовали ли какие-то изменения?

– Пока ещё нет. Разве что с сегодняшнего дня я уже водитель-наставник. Но я и раньше и начальника маршрута замещал, и водителем-наставником работал. И вот сейчас эта вакансия опять появилась.

– Я обратил внимание, что на жеребьёвке Вам выпал 18 номер, последний по количеству участников. Для Вас это имело значение? В приметы верите?

– Честно говоря, в приметы не особо верю. Но по факту я хотел получить именно последний номер, потому что мне так комфортнее. Кстати, на отборочном этапе конкурса в парке я тоже последним выступал. И когда в финале выпало так же, я очень сильно был рад, потому что первым выступать вообще не хотел бы. Максимум - это в середине, либо в конце.

- Спустя несколько дней после конкурса, уже на свежую голову, как оцениваете своё выступление?

- Единственное, что меня подвело – это экзамен по ПДД, к которому у меня не хватило времени подготовиться более тщательно. А в остальном с Дашей Старцевой, которая заняла первое место, мы шли ноздря в ноздрю. Она большой молодец. Мы оба молодцы, но я чуть-чуть себя подвёл. Но я в любом случае считаю, что это очень хороший результат, учитывая, что я первый раз участвовал.

– На конкурсе был необычный участник: трамвай с ИИ-автопилотом. Как Вам его заезд?

– Ну, понятно было, что это не конкурсант как таковой – задача была показать, что умеет этот вагон. Я наблюдал его подготовку, поэтому для меня чего-то такого удивительного не было. Но вообще выступление показало, что труд был очень весомый, прям хорошо потрудились, подготовили вагон. Правда, из-за того, что готовили его на территории нашего парка, у нас у самих сократилось время на подготовку к конкурсу.

Роман Барышников с коллегами из Трамвайного парка № 5

- Во время заезда беспилотного вагона не поёжились от мысли, что «роботы» скоро вытеснят водителей?

- Да нет, я довольно скептически к этому отношусь, считаю, что всё равно человека никто не заменит. Я уже давно работаю и знаю, что случаются нестандартные ситуации, которые для компьютера будут очень непонятными. Да, возможно, со временем, когда-то, через годы, и он сможет на них реагировать, но на данный момент я вижу беспилотный трамвай только на выделенном участке пути, который не пересекается с машинами. А вот на моём родном 55-м маршруте он вообще сейчас не справится никак.

– В профессию Вас мечта привела или что-то другое?

– В отличие от многих других, у меня не было мечты стать водителем трамвая. Я пробовал себя на множестве работ, это очень длинный путь. После школы сразу в армию пошёл по собственному желанию, затем в полиции поработал, потом меня очень сильно жизнь помотала по разным местам: и кассиром на заправке, и продавцом в мебельном, и на производстве окон. В один прекрасный момент я вообще хотел в метро пойти. Позвонил, а мне сказали: извините, вы на один день опоздали, набор группы закончился, ждите 3 месяца. А я сидел уже без работы на тот момент, деньги нужны были. Думаю, а что ещё рельсовое есть? О, так трамвай же! Позвонил, узнал, что на следующей неделе начинается обучение. Говорю, записывайте! И вот уже девятый год я здесь.

- Что Вас так зацепило в ГЭТ, при Вашей природной склонности к перемене профессий?

- Любовь к дороге, наверное, привлекает больше всего. Да и вообще это действительно хорошая работа, с хорошей белой зарплатой, это очень весомый фактор. К тому же у меня ещё и парк рядом с домом, в пяти минутах ходьбы. А сам трамвай… Для меня это просто ответственная работа. Без какого-то там особого романтизма. Разве что, когда утром едешь по пустой дороге, вот тогда да, романтика.

Поддержка на конкурсе в лице жены Елены

- Каким Вы видите своё будущее в Горэлектротрансе?

- Как вы правильно заметили, я большой любитель пробовать что-то новое, долго на одном месте крайне не люблю сидеть. Вот сейчас как раз такой этап: я учусь в Академии транспортных технологий, повышаю квалификацию по специальности «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)». Там посмотрим. Но точно могу сказать, что я не вижу себя сидящим в кабинете! «Офисником» я однозначно не буду, люблю участвовать в живом процессе.

- Если бы у Вас была возможность обратиться к Вашим пассажирам, то что бы им сказали?

- Быть внимательными! Очень часто бывает, что люди видят трамвай, забегают, и только потом спрашивают: а какой номер, а какой маршрут? А когда ты уже поехал, начинают кричать: ой выпустите, мне другой нужен! А самое важное - чтобы были внимательны на дороге, особенно при посадке в трамвай на совмещённом полотне, когда они бегут с остановки и не смотрят на машины. А ещё желательно, чтобы они знали хотя бы основные правила движения.

Напомним, 1 и 3 места на городском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая-2024» заняли водитель Трамвайного парка № 7 Дарья Старцева и водитель Трамвайного парка № 1 Галина Сорокина.