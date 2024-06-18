ЭВК ГЭТ теперь можно посещать со скидкой по Единой карте петербуржца

Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта Горэлектротранса присоединился к программе «Единая карта петербуржца». Посещение Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ теперь доступно по ЕКП на более выгодных условиях.

Держатели «Единой карты петербуржца» смогут получить скидку 5% на посещение уникальной ретроэкспозиции в Василеостровском трамвайном парке с экскурсионным обслуживанием на одного человека (тарифы «льготный» и «полный»).

Такая же скидка в 5% предоставляется на заказную организованную экскурсию для группы до 25 человек (тарифы «льготный» и «полный») на экскурсионные программы для детей дошкольного и школьного возраста, а также на экскурсионную поездку на одного человека по территории Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ вокруг старинного депо. Единственное условие - наличие ЕКП у организатора группы.

Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта – уникальное хранилище трамваев и троллейбусов, которые в разные годы работали на маршрутах Петербурга. Изучая ретроколлекцию Горэлектротранса, посетители могут в буквальном смысле прикоснуться к общественному транспорту начала прошлого века и проследить его развитие и эволюцию. Подавляющее большинство экспонатов представляют собой подлинные образцы техники разных эпох.

ЭВК развивается и набирает популярность у петербуржцев и гостей города, а также год от года расширяет своё экскурсионное меню. Так, с 2019 года в Петербурге работает регулярный ежедневный маршрут туристического трамвая, который обслуживает реплика самой любимой ленинградской модели ЛМ-33 (подлинная модель 1933 года разработки представлена в экспозиционном зале ЭВК).

Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта развивается сонаправленно целям концепции развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», базирующейся на принципе комплексного подхода к обновлению подвижного состава одновременно с инфраструктурой ГЭТ. Под эгидой программы развития подготовлена концепция развития Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ и создания на его базе нового многопрофильного культурного пространства с детской трамвайной дорогой.