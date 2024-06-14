Первое в истории соревнование ИИ-автопилота с человеком в рамках конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая-2024»

На территории ПТО «Шаврова» СПб ГУП «Горэлектротранс» состоялся уникальный финал ежегодного конкурса профессионального мастерства вагоновожатых «Лучший водитель трамвая-2024». Впервые за всю 51-летнюю историю конкурса против 18 лучших вагоновожатых сыграл трамвай без водителя - с ИИ-автопилотом. Организаторы прогнозируют, что в будущем различные соревнования между человеком и Искусственным Интеллектом станут регулярными, вполне допустимо предположить, что и трамвайный конкурс в новом формате «смешанной реальности» может войти в программу Олимпийских игр второй половины 2030-х годов. Поэтому первые в истории конкурсные заезды беспилотного трамвая организаторы символично окрестили Первым в мире импровизированным Олимпийским соревнованием будущего, а в качестве председателя жюри трамвайного конкурса новой реальности пригласили Олимпийскую чемпионку Татьяну Навку.

В Петербурге назвали имена лучших водителей трамвая

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Организаторами новой номинации «Самый молодой водитель» для трамвая с ИИ-автопилотом в рамках петербургских соревнований лучших водителей трамвая выступают СПб ГУП «Горэлектротранс» и разработчик системы Cognitive Tram Pilot компания Cognitive Pilot. Для сравнения качества управления трамваем человеком и ИИ-автопилотом организаторы подготовили специальную трассу протяженностью 400 метров с набором различных препятствий: запланированная остановка, зона ограничения скорости, стрелка, светофор, внезапное появление человека.

Главная задача соревнований в номинации «Самый молодой водитель» с участием беспилотного трамвая - на практике определить может ли трамвай с автопилотом продемонстрировать тождественные результаты с лучшими водителями города.

Председателем жюри новой номинации для беспилотного трамвая стала Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Она дала торжественный старт первым в историям соревнованиям трамвая-робота против человека и отметила, что сегодня очень необычный день в истории города Петербурга, в истории нашей страны, а может и всего человечества:

«Сегодня мы приветствуем участников Первого в Мире Импровизированного Соревнования между асами электротранспорта России, профессиональными водителями трамваев Петербурга и трамваем-роботом с Искусственным Интеллектом. Возможно, сегодня мы заложим основу под Олимпийские Игры будущего, например, Олимпиаду 2038 года, когда новым олимпийским видом спорта станут соревнования электротранспорта, управляемого роботами и людьми. Дух мирного соревнования всегда был основным механизмом эволюции человеческого общества. Сегодня мы проводим первое соревнование между людьми и роботами. Его целью является определение реальных возможностей отечественных технологий управления движением городского общественного электротранспорта на основе ИИ по сравнению с возможностями человека», - отметила Татьяна Навка в своём приветственном слове.

Также в сосав жюри номинации «Самый молодой водитель» вошли старшие школьники-делегаты из ДОЛ «Зарница», ученый-секретарь МАП ГЭТ, доцент «Политеха» Дмитрий Плотников, заместитель директора Ассоциации "ИнтерАгроТех" по взаимодействию с разработчиками систем ИИ Далина Бойко.

Трамвай без водителя, оснащенный системой искусственного интеллекта Cognitive Tram Pilot, совершил по конкурсной трассе 2 заезда:

«Скоростной круг с экстренной остановкой перед светофором»;

«Плавность хода с ёмкостью на борту и остановка перед человеком на путях».

Итоги соревнований ИИ-автопилота и лучших водителей

Трамвай без водителя уже умеет самостоятельно управлять бортовыми приборами; выбирать режим движения с учётом существующих ограничений дорожной ситуации; подстраиваться под условия трамвайной инфраструктуры; распознавать и реагировать на пешеходов и автомобили; учитывать сигналы светофора; при появлении человека или автомобиля выполнять торможение с учетом погодных условий, времени года и своей скорости движения.

При выполнении заездов беспилотный трамвай оценивался по следующим критериям: точность остановки, движение по противошерстной стрелке, движение с заданной скоростью, тормозной путь при экстренной остановке перед светофором, плавность хода при разгоне и торможении, общее время заезда.

Выводы по итогам конкурсных заездов:

- Все элементы конкурсной трассы трамвай с автопилотом - выполнил;

- Оператор беспилотного вагона в управление - не вмешивался.

- Все скоростные режимы - соблюдены.

- Результаты вагона с автопилотом с результатами лучших водителей трамвая Петербурга - сопоставимы.

- При использовании трамвая с автопилотом получен положительный опыт. Это значит, что можно переходить на новый этап испытаний уже в более сложных дорожных условиях.

«Я не знаю, как будет в будущем, через 5, 10, 20 лет… Но пока мы настроены на то, что автопилот страхует водителя, помогает ему в сложных ситуациях, помогает ему в ситуациях усталости, которые естественны для человека, но не заменяет его полностью. В будущем, я думаю, что скорее водитель будет трансформироваться в бортинженера, когда он помогает малоподвижным людям, помогает, в принципе, людям в сложных ситуациях, следит за работоспособностью системы. Но это будущее. Очень здорово, что на конкурсе присутствуют дети из нашего транспортного ДОЛ «Зарница». Потому что вот они могут заглянуть в это самое будущее и понять, что им там собственно надо. Автопилот или человек. Может им с человеком комфортнее, может с автопилотом. Результат сегодняшнего конкурса показывает, что автопилот может соревноваться наравне с человеком», - результаты конкурсных заездов трамвая без водителя прокомментировал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

По итогам соревнования беспилотный трамвай, с системой Cognitive Tram Pilot показал лучшие результаты по выбору скоростного режима и плавности хода. Робот также вошел в пятерку лучших результатов по точности остановки перед светофорами, на стоп-линиях и по времени, затраченному на прохождение трассы. По совокупности всех показателей ИИ уверенно вошел в ТОП-5 лучших водителей города на Неве.

«В мире наступила новая эра транспорта. Наличие полностью автономных роботов уже стало данностью. И соревнования, какие мы проводим сегодня, проводятся и бывают нужны, когда разработчики от общих разговоров переходят к реальным действиям и ставят реальные KPI. И именно на таких соревнованиях задаются параметры, на которые потом равняются не только другие проекты, но и другие отрасли. Сегодня Петербургский Горэлектротранс в направлении беспилотного электротранспорта задал планку по целому ряду параметров: безопасности, плавности движения, комфорта для пассажиров, которые, я уверена, станут стандартом не только в России, но и в мире», - отметила основатель и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.