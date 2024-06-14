В Петербурге назвали имена лучших водителей трамвая

В Горэлектротрансе завершился городской конкурс профессионального мастерства вагоновожатых. Победителей определили по результатам финальной части, состоявшейся 13 – 14 июня на площадке «Шаврова» Трамвайного парка № 5. Тройку призёров составили в этом году водители трамвайных парков №№ 7, 5, 1. Двое из них уже участвовали в конкурсе ранее, но призёрами стали впервые. Ещё один – новичок соревнования. Войти в число победителей ему помог не только опыт, но и поддержка жены.

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В первый день финала конкурсанты сдавали экзамен по ПДД, принимали подвижной состав и соревновались в скоростном вождении. Сегодня водители выявляли лучших в комфортном вождении: им нужно было провести вагон от старта до финиша, не пролив воду из установленного в салоне стакана. При этом требовалось безошибочно выполнить все элементы на трассе. По итогам двух дней финальных испытаний были названы имена победителей.

I место: Дарья Старцева, Трамвайный парк № 7.

Стаж в ГЭТ: с 2017 года.

Участие в конкурсе: 2023 (4 место).

«Восторг, счастье! Я очень эмоциональный человек и, чтобы не заплакать, я использовала все свои силы! В первую очередь меня поздравили мама и молодой человек, которые тоже счастливы за меня, коллегам своим сообщила. Куча поздравлений у меня в телефоне, но пока ещё не было времени всем ответить. На конкурсе я использовала такие чувства, как агрессивное желание быть первой, спортивный интерес, уверенность. Главное – это поймать тот момент, когда очень сильно волнуешься. Тогда нужно собраться, взять свои эмоции под контроль, выступить, а волноваться уже потом, или выдохнуть. У меня, например, не получалось выдохнуть: я всё равно переживала за результат, несмотря на то, что выложилась на полную».

II место: Роман Барышников, Трамвайный парк № 5.

Стаж в ГЭТ: с 2015 года.

Участие в конкурсе: первое.

«Изначально я пошёл на конкурс, чтобы просто попробовать. Ну, думаю, сколько уже работаю? Девять лет, пора бы уже. В подготовке отдавал приоритет вождению и приёмке вагона, потому что у меня с этим было не очень. А ПДД всё время откладывал, откладывал, и потом не хватило времени подготовиться. Буквально в последние два дня просто как ненормальный начал учить билеты. Это меня сейчас и подвело. И хотя второе место - это, конечно, не первое, но, учитывая ошибку в ПДД, я считаю, что для меня это прям хороший успех. Конкурсная атмосфера в целом классная, но стресс просто нереальный! Из-за того, что у меня стаж большой, от меня, разумеется, требовали, и это очень сильно давило морально. Жена помогала, успокаивала, она всегда рядом. И на тренировки ходила, и оба конкурсных дня была со мной».

III место: Галина Сорокина, Трамвайный парк № 1.

Стаж в ГЭТ: с 2020 года.

Участие в конкурсе: 2022 (5 место).

«На конкурс я шла с целью победить. Конечно, держала первое место в голове, но и третьему очень рада. Самым сложным было справиться с эмоциями, в остальном для меня всё было просто, особенно вождение. К конкурсу я готовилась в основном сама, а помогал наш наставник Игорь Каменецкий, и, конечно же, парк».

Также в пятёрку лучших вагоновожатых Петербурга вошли Михаил Лебедев (Трамвайный парк № 7) и Алексей Бердников (Трамвайный парк № 3). Всем пяти лидерам будет автоматически присвоен следующий класс.

Добавим, что плавность хода во время этапа комфортного вождения оценивал эксперт по вопросам создания доступной среды для маломобильных групп населения Управления информационных технологий и интеллектуальных систем Горэлектротранса Иван Бакаидов, который оценил мастерство петербургских вагоновожатых.

«Я впервые присутствовал на конкурсе профмастерства ГЭТ, причём не только как эксперт с инвалидностью, но и как автоспортивный любитель с опытом картинга. Поэтому я понимаю огромную важность отработки навыков на пределе. Ибо если ты не знаешь предел - ты не можешь доверять машине в экстренной ситуации. В моём присутствии водители отлично показали себя в дисциплине "Комфортное вождение" и с буквально казачьим задором продемонстрировали мастерство плавной езды. Надеюсь, в дальнейшем конкурсная программа будет дополнена упражнениями по погрузке и выгрузке коляски. Возможно, тоже с стаканом воды», - отметил эксперт.

Напомним, 2024 год объявлен директором предприятия Денисом Минкиным Годом содействия людям с ограниченными возможностями и разработана программа профильных мероприятий. Иван Бакаидов является их активным участником.