В Горэлектротрансе на конкурсной трассе выбирают лучших водителей трамвая Петербурга

Для вагоновожатых-участников конкурса профессионального мастерства Горэлектротранса наступил один из самых важных и волнительных моментов в их карьере: финал городского конкурса профессионального мастерства водителей трамвая, который проходит 13-14 июня. 18 профессионалов, по 3 представителя от каждого трамвайного парка, собрались на конкурсной трассе в Приморском районе, чтобы выявить лучших из лучших на итоговых испытаниях. Для победы им необходимо продемонстрировать теоретические знания, включая ПДД, а также реальные водительские навыки в стрессовых условиях соревнований.

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На старт вышли молодые вагоновожатые Горэлектротранса, которые ранее уже прошли предварительный отбор в своих парках. Из 18 участников лишь пятеро уже принимали участие в конкурсе «Лучший водитель трамвая» ранее, все остальные – новички соревнований, недавние выпускники Учебно-курсового комбината. У шести из них водительский стаж составляет менее года. При этом 7 участников в возрасте до 30 лет, а четверым не исполнилось 25-ти. Пять конкурсантов имеют высшее образование. Теперь их задача на ближайшие два дня - подтвердить свой профессионализм в борьбе за звание лучшего водителя-2024 в условиях жёсткой конкуренции. Первый конкурсный день в торжественной обстановке открыл директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.



«Да, вы лидеры, но сейчас вам предстоит самое сложное. Будет соревновательный стресс, будет всё не так, как вам казалось на тренировках, будут ошибки нелепые, дай Бог, чтобы их было поменьше. Но для того и придумывают такие профессиональные соревнования, чтобы проверить ваши навыки, ваши умения именно в стрессовой ситуации. Это очень важно для нашей профессии. Поэтому ваша задача в первую очередь психологическая. То, что вы всё это знаете и всё умеете, сомнений нет никаких, иначе бы вы здесь не сидели. Кто сможет в условиях этого конкурсного напряжения устоять и всё сделать правильно, тот и чемпион», - подчеркнул Денис Минкин.

Также конкурсантов поздравили с началом соревнований заместитель директора по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов, директор Травмвайного парка № 5, на площадке которого проходит финал конкурса Александр Касаткин, а также председатель Молодёжного совета Первичной профсоюзной организации ГУП "Горэлектротранс" Марина Треус.

Финал пройдёт в два этапа. Сегодня участники сдают экзамен по ПДД, проводят приёмку подвижного состава и совершают первые заезды. На трассе им предстоит выполнить задание по переводу стрелки, пройти участки на время, двигаться на заданной скорости при закрытом спидометре, продемонстрировать экстренное торможение и точно остановиться перед стоп-линией. В пятницу конкурсантов ждут новые конкурсные заезды – уже в рамках комфортного вождения. Этот этап предполагает плавный, но быстрый заезд, основная задача которого – не расплескать воду из стакана, который будет установлен в салоне.

В числе почётных зрителей соревнований - нынешние студенты Корпоративного учебного центра Горэлектротранса, многим из которых тоже предстоит в будущем выйти на конкурсную трассу.

Водителям трамвая конкурс профессионального мастерства даёт хорошую возможность не только для отработки практических навыков управления, но и для карьерного роста. Пятерым лидерам будет автоматически присвоен следующий класс.