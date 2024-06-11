Полсотни человек приняли участие в юбилейной донорской акции Молодёжного совета профсоюза ГЭТ

11 июня в Троллейбусном парке № 1 прошла благотворительная донорская акция «Помоги детям, стань донором!» Акция проводится Молодёжным советом Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» с 2014 года. В этом году к транспортникам присоединились работники Водоканала и представители жилищных организаций Выборгского и Невского районов. В общей сложности медики допустили к сдаче крови 50 человек – в два раза больше, чем в прошлый раз.

Фото:

Донорский пункт по традиции был организован в троллейбусном парке на Ленинском проспекте, куда приехала выездная бригада Городской станции переливания крови. Из ста человек, записавшихся для участия в акции, отбор по медицинским показателям прошли 50 доноров, которые сдали 23 литра крови. Денежную компенсацию за сдачу крови Молодёжный совет направит в благотворительный фонд «Здоровье и будущее детей» - на оплату лекарств и медикаментов для детей, больных онкологией.

Участниками благотворительной акции стали как кадровые доноры, так и новички. Ведущий юрисконсульт правового управления Марианна Антон пришла сдавать кровь впервые, поэтому сильно переживала, хотя и готовилась заранее:

«Перед акцией я очень волновалась. Соблюдала диету и другие рекомендации, чтобы всё прошло хорошо. К счастью, моя кровь подошла и была пригодна для помощи. Сейчас чувствую себя воодушевлённо из-за того, что получилось принять участие! В следующий раз тоже обязательно приду сдавать кровь».

Марианна Антон

Начальник отдела эксплуатации, заместитель начальника Службы движения Горэлектротранса Роман Сочнев тоже пришёл на акцию в первый раз, и надеется, что это не последний его донорский опыт:

«Об акции прочитал на наших информационных ресурсах и не смог пройти мимо. Решил не отрываться от коллектива и принять участие в добрых делах нашего предприятия: необходимо помочь детям! Тем более чисто физически был готов: строгая диета, всё как положено перед сдачей донорской крови – постная кашка, чаёк с лимоном. Сейчас чувствую себя отлично - как будто омолодился!» (смеётся).

Роман Сочнев

Ответственно подошёл к участию в благотворительной акции ещё один её новичок - водитель Трамвайного парка № 8 Геннадий Азарсков:

«Когда я узнал на работе об этой акции, конечно, решил помочь детям, оказать свою помощь. Записался и приехал сюда в свой выходной день. Очень много читал, как правильно подготовиться, потому что сдаю кровь в первый раз. Морально тоже готовился, потому что думал, что из меня столько крови выкачают! (смеётся). Но всё очень легко прошло, ощущения боли не было. Буду и дальше сдавать, помогать».

Геннадий Азарсков

Начальник Управления капитального строительства и ремонта Роман Никонов – не новичок на донорском пункте, поэтому готов поделиться своим опытом с коллегами:

«Новичкам могу посоветовать не нервничать, чтобы давление не подпрыгнуло. Тогда можно спокойно прийти и сдать кровь. Это и для собственного здоровья полезно, и людям сделаем доброе дело. Почему решил присоединиться к акции? Мне кажется, так должен поступать каждый порядочный гражданин».

Роман Никонов

Для специалиста по охране труда Троллейбусного парка № 1 Елены Шульженко участие в донорской акции не только стало первым в жизни, но и пришлось на день её рождения:

«Председатель профсоюза нашего парка Наталья Сергеевна Александрова рассказала, как важно принять участие в этой акции, поэтому я тоже решила обязательно помочь деткам. Вышло очень символично: получается, что в свой день рождения я сама сделала подарок какому-нибудь ребёночку».

Елена Шульженко

Участники акции тоже не ушли без подарков: Молодёжный совет приготовил для них брендированные кружки, донорские сумки и значки корпоративного конкурса «Быть здоровым легко» (БЗЛ). Напомним, что с 2022 года акция проходит под эгидой этого конкурса, поэтому за участие в ней начисляются баллы по программе БЗЛ.