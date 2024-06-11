Движение как смысл жизни: 90 лет Службе движения

Вся жизнь в движении – так кратко и ёмко можно охарактеризовать основную цель Службы движения Горэлектротранса, которая 11 июня отмечает 90-летний юбилей. В широчайшем функционале этой службы заключается сама суть городского транспортного предприятия – организация безопасных, быстрых и комфортных перевозок пассажиров. Сегодня коллектив службы в составе 455 человек обеспечивает планирование и оперативное регулирование движения на линии, контролирует работу водителей и следит за качеством транспортных услуг. Словом, делает все, чтобы ежедневно с самого раннего утра и до поздней ночи электрический транспорт стабильно работал на благо города и пассажиров.

Фактически Служба движения была создана в 1908 году – сразу после открытия в Петербурге трамвайного движения – и входила в управление городских железных дорог. С развитием городской транспортной системы и усложнением маршрутной сети возникла необходимость в новых методах управления движением, и в 1931 году создается диспетчерский отдел. А 11 июня 1934 года Приказом по тресту «Лентрамвай» №149 Служба движения была выделена в самостоятельную хозяйственную единицу. В 1961 году Службе передали организацию ещё и троллейбусного движения, и таким образом вся работа по управлению городским электротранспортом перешла в ее ведение.

В настоящее время Служба движения – одна из самых многочисленных на предприятии: в ее коллективе трудится 455 человек. В состав этого обширного подразделения входит несколько крупных отделов: диспетчерский, производственно-технический, эксплуатации, согласований, а также участок главного механика, 3 отделения и административный аппарат.

Кропотливую работу по составлению расписаний и оперативному изменению трасс движения электротранспорта ведут специалисты производственно-технического отдела Службы движения. Так, например, за 2023 год было составлено 1805 расписаний, из них 586 – оперативные, введенные на период производства ремонтных работ или проведения общегородских мероприятий более чем на 150 адресах.

Оперативность и профессиональная грамотность диспетчерского состава позволяет обеспечивать работу электрического транспорта в сложных и постоянно меняющихся дорожных условиях мегаполиса. Диспетчера диспетчерского отдела и конечных станций составляют большую часть всех сотрудников Службы движения – 280 человек. Кроме того, Служба обеспечивает бытовые условия для водителей и кондукторов на 39 конечных станциях.

Сотрудники Службы движения занимаются не только непосредственно организацией движения, но и следят за техническим состоянием транспортной инфраструктуры: контактной сети, трамвайных путей, посадочных площадок, остановочных знаков, разметки и других важных составляющих. Специалисты отдела эксплуатации разрабатывают должностные инструкции для водителей, организуют и проводят конкурсы профессионального мастерства водителей трамвая и троллейбуса, совместно с сотрудниками других отделов следят за соблюдением правил эксплуатации подвижного состава.

Сегодня Служба движения организует работу 38 трамвайных и 47 троллейбусных маршрутов, на которых работает 502 трамвая и 567 троллейбусов. За последние полтора года было организовано пять маршрутов троллейбусов с увеличенным автономным ходом: №№ 9, 12, 21, 42 и 50. Троллейбусы с увеличенным автономным ходом поехали в районы, где отсутствует контактная сеть, в том числе активно развивающиеся новые районы Петербурга: к жилым кварталам на Глухарской и Плесецкой улицах и вдоль Суздальского шоссе, намывным территориям Васильевского острова.

Активная и плодотворная работа ведется Службой движения и в период закрытия на ремонт станций метро: продлеваются и изменяются трассы движения, усиливаются существующие и вводятся новые маршруты. Так, например, трамвайный маршрут №30, организованный на период закрытия станции метро «Ладожская», оказался насколько удобным и востребованным, что после открытия станции решено было сохранить маршрут для постоянной работы.

Несколько масштабных проектов Служба движения реализует в рамках программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», принятой в 2021 году. Один из них – организация 15 скоростных трамвайных маршрутов. Первые результаты уже можно увидеть на примере маршрута №55, с которого началась реализация проекта. Еще одной перспективной задачей является создание единой диспетчерской службы, которая объединит всех диспетчеров конечных станций в едином центре и автоматизирует предрейсовую подготовку водителей к смене.

С поздравлением в честь большого юбилея к коллективу обратился начальник Службы движения Роман Осадчук:

«Дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас со знаменательной датой – 90-летием нашей Службы! Наша работа одновременно и плановая, и оперативная, требующая вдумчивости и рассудительности, но в то же время большой стрессоустойчивости и находчивости. И, безусловно, высокой квалификации и профессионализма. Всеми этими качествами обладает наш коллектив, который благодаря своим профессиональным и личным качествам на протяжении всего времени существования Службы решает самые сложные задачи. Желаю вам оставаться Профессионалами с большой буквы и не терять оптимизма в любой ситуации. Здоровья и благополучия вам и вашим близким! А Службе движения – процветания и новых достижений!»

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