Служба подвижного состава подняла знамя в честь своего 90-летия

Торжественный вечер, посвящённый 90-летию Службы подвижного состава петербургского Горэлектротранса, состоялся 7 июня в Троллейбусном парке № 1. Юбилей одного из ключевых подразделений ГЭТ собрал работников и ветеранов службы. Лучшие её сотрудники были отмечены ведомственными наградами. Оригинальные и символичные подарки приготовили также руководители парков и служб предприятия, работающих в тесном взаимодействии со Службой подвижного состава.

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Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин наградил коллектив Службы подвижного состава почётной грамотой СПб ГУП «Горэлектротранс». Он отметил, что в современности насчитывается мало предприятий с такой большой и насыщенной историей, от которой неотделима история СПС.

«Ваша служба - это в определённой степени служба волшебников, потому что вы в неживую плоть вдыхаете свою душу, в результате чего трамваи и троллейбусы начинают не просто ездить, а жить. С ними любят фотографироваться, в них влюбляются, их ругают или хвалят, то есть, ведут себя с ними совершенно, как с друзьями, как с людьми. Служба подвижного состава – это не просто формальное название: это наш любимый электрический транспорт, родной трамвайный звоночек. Спасибо вам за эту вашу работу – ветеранам службы, всем её сотрудникам, и особенно молодым, которым лет через 20 – 30 повезёт увидеть наше транспортное будущее», - сказал Денис Минкин.

Также своих коллег пришли поздравить директора трамвайных и троллейбусных парков, которые в качестве подарка вручили юбилярам знамя Службы подвижного состава.

«Куда ни посмотри, везде ваши руки, везде ваш ум, везде ваши инженерные и технические решения, за что вам огромное спасибо от всего нашего директорского корпуса. Выбирая подарок, мы очень долго думали, что же вам подарить. И решили, что у «гвардейской» службы должен быть «гвардейский» подарок!» - отметил, вручая знамя, директор Троллейбусного парка № 1 Владимир Голубев. Таким образом Служба подвижного состава стала единственной службой петербургского Горэлектротранса, имеющей собственное знамя.

Ещё один оригинальный подарок вручили коллегам главный инженер предприятия Константин Шостак и руководители смежных служб: начальник Управления информационных технологий и интеллектуальных систем Павел Поляков, начальник Службы пути Олег Востриков и начальник Энергохозяйства Александр Щербань.

«У вас во всём золотые руки, а ваша служба является кузницей кадров. Суперпрофессионалы с золотыми руками должны работать с самыми лучшими инструментами. В связи с чем мы дарим вам золотой ключ!» - подчеркнул, вручая символичный подарок, Константин Шостак.

В ходе торжественного вечера начальник Службы подвижного состава Сергей Бельченко был награждён почётной грамотой Комитета по транспорту. Работникам и ветеранам службы вручили почётные грамоты и благодарности Комитета по транспорту, благодарности и благодарственные письма администрации Московского района, почётные грамоты СПб ГУП «Горэлектротранс». Награды от Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области вручила председатель Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» Ирина Генис. В общей сложности было награждено более 60 представителей Службы подвижного состава.

Также для юбиляров подготовили музыкальный подарок водитель Трамвайного парка № 1 Светлана Репина, водитель Трамвайного парка № 7 Александр Нам и недавний выпускник Учебно-курсового комбината водитель Троллейбусного парка № 1 Александра Гусарова, хорошо известные в Горэлектротрансе благодаря выступлениям на «Фестивале талантов» корпоративного конкурса «Быть здоровым легко» (БЗЛ).

Александр Нам Светлана Репина Александра Гусарова