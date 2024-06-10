Пленэрный проект «Трамвай художников» продолжился у Нарвских ворот

Фото: Ассоциация "Новые передвижники"

Живописцы из Петербурга продолжают знакомиться с городским электрическим транспортом в рамках пленэрного проекта «Трамвай художников», посвященного Стрельнинской трамвайной линии. Напомним, инициатива направлена на популяризацию в творческой городской среде трамвайного движения через историю Ораниенбаумской электрической линии. 8 июня для участников проекта провели экскурсию «По следам Оранэлы».

Субботняя встреча началась с пешей прогулки. Экскурсовод Музея Оранэлы Дмитрий Дорофеев познакомил художников с ключевыми местами Нарвской заставы и рассказал историю Нарвских Триумфальных ворот, от которых начиналась легендарная Оранэла. Здесь же был вокзал для пересадки с городских трамваев на трамваи Оранэлы. Отдельное внимание во время экскурсии уделили беседе об архитектуре жилых кварталов Кировского района, где раньше проживали, в основном, рабочие. Дома тех времён сравнили с современными зданиями.

С городского трамвая пассажиры пересаживались на трамваи Оранэлы у Нарвских ворот, где был вокзал. Фото 1925 года.

После завершения пешей прогулки на улице Трефолева художников ждал трамвай №36. Рейсовый вагон, который ездит по трассе исторической Стрельнинской линии, доставил их к Музею Оранэлы. Там участников проекта познакомили с историей развития трамвайного движения: на примере моделей трамваев разных лет они проследили, как менялся электрический транспорт с течением времени.

16 июня для художников проведут завершающую трамвайно-пешеходную экскурсию «На трамвае в Стрельну». Участники пленэра проедут весь маршрут исторической Оранэлы. Первый её участок был открыт в 1916 году, а спустя несколько лет трамваи поехали до Стрельны. Правда, до Ораниенбаума (ныне – Ломоносов) движение по электрифицированной линии так и не было открыто. Несмотря на это Оранэла вошла в историю как «первая русская электричка». Ещё один удивительный факт, связанный с Оранэлой – то, что исторически её обслуживали электрические трамваи.

Напомним, итогом пленэрного проекта станет осенняя выставка из сотни лучших работ 60 художников. Для наиболее достоверного изображения трамваев и для творческого вдохновения участники проекта уже посетили Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ, а также проехали по городу на самом красивом ленинградском вагоне «Стиляга» в сопровождении экскурсовода.

Организатором проекта «Трамвай художников» выступает Музей Оранэлы при поддержке СПб ГУП «Горэлектротранс» и Ассоциации «Новые передвижники».