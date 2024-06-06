Евгений Махонин к 90-летию Службы подвижного состава

8 июня Службе подвижного состава исполняется 90 лет. Коллектив подразделения насчитывает 236 сотрудников. Каждый из них отличается особым профессионализмом, и молодые кадры – вовсе не исключение. Слесаря-электрика по ремонту электрооборудования Евгения Махонина знают в Горэлектротрансе ещё со времён учёбы в школе, а затем и в колледже. Уже тогда Евгений был неизменным участником транспортных форумов, демонстрировал на профильных мероприятиях собственные миниатюрные модели электротранспорта. На предприятии он работает уже пять лет.

- Евгений, как можно описать Вашу ежедневную работу в Производственном депо?

- Мы занимаемся капитальным и аварийно-восстановительным ремонтом троллейбусов. Проще говоря, из парка к нам поступает троллейбус на капитальный ремонт, мы его полностью разбираем, снимаем мосты, разбираем салон, снимаем электрооборудование, и ремонтируем согласно картам техпроцесса. В среднем, на одну машину уходит 2-3 месяца работы.

- Каким был первый рабочий день?

- Учитывая, что я проходил здесь производственную практику и впоследствии пришёл на работу, обстановка была уже не новой. Но безусловно всё равно было волнительно, ведь предстояло со всеми коллегами выстроить доверительные отношения и наладить командную работу. Но волноваться пришлось не долго. Я даже не ожидал, что здесь будут такие дружелюбные сотрудники, которые всегда поддержат и придут на помощь, несколько раз объяснят, подскажут, дадут совет. В общем, с коллективом мне повезло, поэтому и работать с первого дня было легко.

- С каким транспортом интереснее работать с точки зрения Ваших обязанностей?

- С музейным. Знаменитые троллейбусы ЯТБ-1 и ЯТБ-2 – мои любимые. Это те троллейбусы, у которых есть душа. Если взять современные троллейбусы – то там всё стабильно и предсказуемо, всем управляет сложная электроника, тем самым упрощая водителю работу. А ЯТБ при нажатии на ту же педаль хода реагируют по-разному – иногда слегка быстрее, иногда медленнее, вдумчивее. Это обусловлено более старыми системами управления электроприводом. Музейная техника ведёт себя как живая, как будто имеет свой характер!

- И поэтому Вы стали создавать раритетные модели троллейбусов своими руками?

- Нет, моделями я увлёкся ещё раньше. В 2013 году. Уж очень мне нравились троллейбусы, но домой их ведь не принести (смеётся). Пришлось искать компромиссный вариант. На данный момент, в нашем Экспозиционно-выставочном комплексе выставлены мои мини-модели ЯТБ-1, ЛК-5 и СВАРЗ ТС-1. А одной из последних я сделал ЯТБ-2. И это не просто так. Повторить кузов, внешний вид и даже метод управления решил после ремонта настоящего ЯТБ-2. Даже электросхему в маленькой модели повторил, как у старшего раритетного брата.

- За плечами – пять лет работы. За это время какое событие для Вас стало значимым?

- Своим личным достижением я считаю первое место в списке рационализаторов Службы подвижного состава. Подавал несколько рационализаторских предложений, которые сам придумал: прибор для проверки джойстиков зеркал, прибор для проверки датчиков частоты вращения тягового двигателя и прибор для проверки тормозных кранов. Все они были воплощены в жизнь силами электроучастка и сейчас ежедневно помогают в работе и упрощают рабочий процесс.

- Как Вы думаете, какие изменения ждут Службу подвижного состава в ближайшее время?

- Я знаю, что Горэлектротранс ведёт большую работу по профориентации школьников и студентов. Нас ждут новые квалифицированные кадры, и это действительно бесконечно необходимо. Нужны профессионалы, которую будут работать на качество и самое главное – любить свою работу. Ведь сотрудники – это главная движущая сила предприятия.

- Что Вы желаете СПС и сотрудникам в юбилей?

- Как бы это банально не звучало, я желаю здоровья. Ведь без здоровья не получится радоваться жизни и быть счастливым. Развития, конечно же! А для развития, как я уже сказал, нужны хорошие специалисты. Желаю Службе пополниться новыми кадрами, профессионалами своего дела.