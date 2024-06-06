90 лет Службе подвижного состава

8 июня Службе подвижного состава петербургского Горэлектротранса исполняется 90 лет. Специалисты СПС знают буквально всю техническую подноготную каждого трамвая и троллейбуса в инвентарном парке предприятия. Кроме того, именно сотрудники Службы подвижного состава формируют перспективный и современный транспортный облик города: в их задачи входит разработка технических заданий на новый подвижной состав с прогнозированием ближайших технологических трендов. Сегодня Служба подвижного состава – это сложный, многоуровневый механизм, курирующий на разных этапах все виды ремонта и технического обслуживания подвижного состава в трамвайных и троллейбусных парках предприятия.

При городских железных дорогах Служба подвижного состава (тогда она называлась Служба тяги) существовала с открытия трамвайного движения в 1907 году. В самостоятельное подразделение СПС была выделена Приказом по тресту «Лентрамвай» от 8 июня 1934 года. За десятилетия своего существования Служба подвижного состава много раз претерпевала структурные изменения: объединялась с другими службами, выделялась в отдельные управления и даже ликвидировалась. Тем не менее во все годы специалисты по подвижному составу продолжали успешно решать задачи по проведению технического обслуживания, ремонта и модернизации электрического транспорта и обеспечивали бесперебойную эксплуатацию и выпуск трамваев и троллейбусов на линии.

Сегодня в структуре Службы подвижного состава функционирует пять больших производств, в каждом из которых трудятся высококвалифицированные работники. Специалисты СПС осуществляют сложные капитальные ремонты и модернизацию подвижного состава, изготавливают запасные части различной сложности и производят ремонт оборудования и агрегатов. За год с производственных площадок СПС выпускается более 20 единиц трамваев после модернизации и 45 единиц троллейбусов после капитального ремонта. Механический цех выпускает более 62 тыс. деталей в год. Кроме того, в составе СПС вот уже 10 лет работает Цех композитных деталей, оперативно выпускающий запасные части для трамваев и троллейбусов. Это позволяет в кратчайшие сроки производить аварийный ремонт в парках, сокращая время простоя подвижного состава в ремзоне.

Значительный объем работы проводят специалисты Службы и в рамках программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», утвержденной в 2021 году: ведется работа по разработке технической документации, сопровождению конкурсных процедур, приемке и вводу в эксплуатацию нового подвижного состава. Масштабное обновление подвижного состава предприятия, предусмотренное программой развития, планируется завершить к 2028 году. В настоящее время в трамвайные и троллейбусные парки ГЭТ поступило уже 228 трамваев и 360 троллейбусов.

Сегодня коллектив Службы подвижного состава насчитывает 236 человек, и каждый из сотрудников вносит существенный вклад в транспортную работу предприятия.

Со знаменательным юбилеем коллектив поздравил начальник Службы подвижного состава Сергей Бельченко:

«Уважаемые коллеги! Искренне и сердечно поздравляю всех работников и ветеранов Службы подвижного состава с 90-летием со дня образования нашей Службы. С момента своего создания Службой подвижного состава пройден большой исторический путь. За это время наш коллектив всегда доказывал, что способен решать сложные инженерные задачи, реализовывать масштабные проекты, направленные на бесперебойный выпуск подвижного состава на линию, справляться с вызовами и достойно преодолевать любые трудности. Сегодня в Службе работает дружная, сплоченная команда единомышленников. Профессионализм коллектива позволяет нам уверенно смотреть в будущее. Впереди у Службы подвижного состава новые рубежи и новые масштабные планы. Желаю вам успеха на этом пути! Здоровья, счастья и благополучия!»