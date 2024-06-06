Роман Канунников к 90-летию Службы подвижного состава

Начальник производства по ремонту трамваев Службы подвижного состава Роман Канунников работает в Горэлектротрансе более 10 лет. Начинал старшим мастером, стал начальником цеха и в дальнейшем - начальником площадки. За годы работы трамвайные вагоны приходилось ремонтировать разные – от совсем новых моделей до тех, которым срочно требовался ремонт после десятилетий работы. Роман Канунников рассказал о модернизации вагонов и объяснил, почему трамваи сравнивают с детьми.

- Роман Николаевич, расскажите, пожалуйста, чем занимаются сотрудники Производственного депо?

- Основная наша работа – ремонт подвижного состава, а именно трамвайных вагонов. Также занимаемся аварийно-восстановительным ремонтом. Ремонтируем трамваи, которые попадали в ДТП. Приводим их в надлежащее работоспособное состояние. И третье направление нашей деятельности – модернизация подвижного состава, усовершенствование и продление срока эксплуатации.

- Что включает в себя модернизация?

- К нам трамваи поступают на капитально-восстановительный ремонт. Это вагоны, у которых большой пробег или срок службы более 10 лет. В процессе ремонта мы улучшаем подвижной состав до современных параметров. Ставим новое оборудование, ту же систему Cognitive Pilot. В нашем цехе внедряются современные технологии: например, USB-входы для зарядки телефонов. Всё это в рамках модернизации. Это такой процесс от «Жигулей» до «Мерседеса» (смеётся).

- А что считаете самой большой заслугой в этом направлении?

- Сложно выделить что-то одно. Все зависит от задач, поставленных руководством нашему производству. К примеру, реплика вагона ЛМ-33 для работы на маршруте «Первый туристический» тоже создавалась в нашем цехе. Работать приходилось и с деревянными облицовочными деталями трамвая. Вообще весь цикл ремонта новой модели трамвая с модернизацией, занимает около 9 месяцев, как деток вынашиваем (смеётся). Но эту реплику мы собрали с нуля всего за три месяца. Также гордимся учебным вагоном, созданным для Учебно-курсового комбината и лагеря «Зарница». Снегоочистительный вагон тоже прекрасно получился, а ещё вагон-лаборатория ВЛ-1 для нашего Энергохозяйства. Всё это мы делаем достаточно быстро за счет накопленного опыта, разработанной документации и безусловно высокого профессионализма сотрудников.

- Насколько Служба подвижного состава изменилась за последние годы?

- Изменения произошли серьёзные. Появилось новое оборудование, сильно изменился кадровый состав, он значительно помолодел. На данный момент 65% нашего коллектива, которым я руковожу – это молодые сотрудники. Они прошли обучение и теперь полноценно работают. И плюсов в «омоложении» коллектива много. Во-первых, молодые кадры вносят в работу цеха и предприятия своё современное видение. Ну а во-вторых, работа у нас не самая простая, а молодёжь – более мобильная и энергичная. Но и надо отметить более опытных возрастных сотрудников, которые имеют богатый опыт в строительстве вагонов и охотно им делятся.

- Что, на Ваш взгляд, самое ценное в работе Службы подвижного состава?

- Безусловно, это коллектив. Люди – это самая большая ценность. И отношение сотрудников к своей работе тоже очень важно. Сплоченный, дружный коллектив – это залог успеха!

- Как Вы думаете, какие изменения ждут Службу подвижного состава?

Думаю, что только в лучшую сторону, Служба нацелена на развитие. Всё меняется, и электротранспорт будет только развиваться. За последние годы интенсивно обновляется подвижной состав, но и он по истечении определенного периода будет нуждаться в капитальном ремонте. Это означает, что придется осваивать новые технологии и методы ремонта. А трамвай – это один из самых эффективных способов передвижения. Особенно на тех участках, где есть выделенные полосы, пассажиры быстрее передвигаются, практически без пробок, которые так свойственны нашему городу. И востребованность в электротранспорте будет только расти, так как город тоже развивается, появляются новые районы.

- Что хотите пожелать сотрудникам и Службе подвижного состава в юбилей?

- Сотрудникам, в первую очередь, конечно, крепкого здоровья, хорошего настроения, грандиозных успехов и процветания. А ещё – желания идти вперёд, двигаться в ногу со временем, с легкостью и профессионально выполнять любые поставленные задачи. Службе – долгих лет и процветания!

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