Горэлектротранс представил макет инновационного трамвайного парка на ПМЭФ-2024

Фото: проектное бюро "Луч"

В рамках обхода экспозиции Петербургского международного экономического форума директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин доложил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову о проектировании нового трамвайного парка во Фрунзенском районе. На ПМЭФ-2024 представлен макет будущего парка. Проектная мощность парка рассчитана на эксплуатацию 109 трамваев и 8 единиц спецтехники Службы пути. Технологической особенностью парка является полный цикл выполнения планово-предупредительной системы ремонтов подвижного состава нового поколения.

Интерактивный макет интеллектуального трамвайного парка во Фрунзенском районе, создаваемого на единой цифровой платформе для беспилотного транспорта, подготовлен Горэлектротрансом совместно с проектным бюро «Луч».

Фото: Андрей Кабанов

На территории в 10 га рядом с Южным полукольцом Октябрьской железной дороги планируется построить депо, которое будет оснащено новым технологическим оборудованием преимущественно российского производства - с высокой надежностью, производительностью и длительным ресурсом по сравнению с существующими аналогами.

Функционал трамвайного депо включает хранение, техническое обслуживание и ремонт многоосных, низкопольных, разносекционных трамвайных вагонов. Всего инвентарный парк нового депо составит 109 вагонов постоянной эксплуатации, включая 2 учебных вагона и 3 технических состава, а также 8 вагонов Службы пути.

Фото: проектное бюро "Луч"

Архитектурное решение нового парка учитывает эволюционный процесс новой корпоративной архитектуры СПб ГУП «Горэлектротранс».

В настоящее время идет подготовка документации для начала проектирования. Сроки реализации проекта: 2025-2029 гг.