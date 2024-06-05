Олег Лакеев к 90-летию Службы подвижного состава

Шум, стук станка и запах железа... Это обычная рабочая обстановка в Цехе капитального ремонта колёсных пар, который входит в структуру Службы подвижного состава. Здесь ведется капитальный ремонт колёсных пар и изготовление их «с нуля». О работе подразделения рассказал начальник Цеха капитального ремонта колёсных пар Олег Лакеев.

- Олег Николаевич, как коротко можно обозначить деятельность Цеха капитального ремонта колёсных пар?

Главное для Цеха - обеспечить движение электротранспорта по городу. Это важная миссия, ведь если говорить объективно – вагон никуда не поедет без колёс, каким бы красивым он ни был.

- Свой первый рабочий день помните?

- Помню. На этой должности я четвёртый год, но пришёл в СПС гораздо раньше, начал с малого, работал сначала слесарем. Поэтому после назначения на должность начальника Цеха уже знал всю работу досконально. Но даже за четыре года Цех и СПС в целом кардинально изменились. Поменялся технологический процесс, процесс ремонтов, появились новые помещения, новые должности, новые рабочие места. Процесс развития идет очень интенсивно.

- Как вы считаете, что является главной ценностью Службы подвижного состава?

- Безусловно, это люди. У нас в Цехе люди прекрасные. За годы моей работы почти никто не уволился. За последние четыре года – всего три человека ушли, и то – на пенсию. Многие работают здесь 12-15 лет. И эти люди, как и я, любят свою работу – поэтому всё получается удачно. Хотя Цех – это достаточно тяжёлая физическая работа, вредные условия…

- А что мотивирует коллектив на продолжение деятельности в таких условиях?

- То, что перед нами стоит важная миссия – обеспечение движения транспорта. Бывали моменты, когда приходилось всему коллективу и ночью выходить на работу, и на выходных. Например, все новогодние выходные я был здесь. У ребят наших оплата труда – сдельная, работа – срочная. И если в сроки не уложиться, то зарплата будет совсем небольшая. Я это понимал и не мог допустить такого для своих коллег.

- Как Вы считаете, какие изменения ждут Цех в ближайшем будущем?

- Конечно, появятся новые технологии работы. Подвижной состав усиленно обновляется, это требует других подходов к ремонту, а значит, необходимо обучение сотрудников. Кстати, в России крайне мало сейчас специалистов по нашему профилю, но я считаю, что наш Цех богат такими редкими кадрами. Мы периодически проводим корпоративное обучение, собираемся ненадолго после работы для этого. Работа ведётся продуктивно, за день можем сделать до восьми колесных пар каждого вида. Это всё благодаря опытному коллективу. А из изменений – в будущем вероятен переезд Цеха на новое место. Разговоры об этом давно ведутся, сейчас нам, конечно, тесновато.

- Что пожелаете сотрудникам Службы подвижного состава в честь юбилея?

- Образованных новых специалистов, молодых профессионалов, отсутствия дефицита кадров. Ну и, конечно, процветания, благополучия, роста зарплат, появления новых рабочих мест! Сотрудникам желаю – комфортных условий труда и любви к своей деятельности.

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