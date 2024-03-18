Совместное занятие с центром «Симаргл» провел Учебно-курсовой комбинат ГЭТ

В Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса прошло практическое занятие по взаимодействию с представителями маломобильных групп населения. Участие в обучении приняли члены экспертного совета по вопросам повышения доступности среды на транспорте, к которым также присоединились студенты УКК – будущие водители троллейбуса. Ведущими тренинга выступили представители Северо-западного центра «Симаргл». Они рассказали участникам о потребностях людей с ограниченными возможностями. Обучение состоялось в рамках программы Года содействия людям с ограниченными возможностями, объявленного в ГЭТ в 2024 году.

Обеспечение комфортного и безопасного передвижения по городу на электротранспорте для всех категорий пассажиров — одна из приоритетных задач СПб ГУП «Горэлектротранс». На это, в том числе, направлены программы обучения Учебно-курсового комбината ГЭТ. Задача по повышению доступности общественного транспорта решается комплексно: наряду с закупкой низкопольного подвижного состава это и особая подготовка линейного персонала.

На занятии в УКК при содействии Северо-западного центра «Симаргл» участники осваивали новые навыки на примере разных заданных ситуаций. Студентам УКК и экспертам рассказали об особенностях общения со слабовидящими людьми, а также с пассажирами с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Транспортники обсудили, как помочь пассажирам на инвалидных колясках во время посадки и высадки из троллейбуса, как работать с инвалидными техническими средствами и как обеспечить безопасность во время поездки.

Для закрепления материала и лучшего понимания потребностей маломобильных граждан провели специальный тренинг: обучающиеся сами пробовали заехать в троллейбус на коляске и зайти в салон с закрытыми глазами, ориентируясь в пространстве только с помощью трости. Как отметили ученики, проведенное занятие помогло снять барьеры при общении с маломобильными пассажирами и научило лучше их понимать.

Участники тренинга пришли к выводу, что подобные встречи играют важную роль в обучении работников предприятия и повышении уровня сервиса на городском транспорте. Они помогают создать взаимопонимание и уважение между водителями и пассажирами, а также способствуют повышению доступности электротранспорта, что обеспечивает удобство и безопасность в повседневной жизни всем гражданам, вне зависимости от особенностей здоровья.

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