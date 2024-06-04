Станислав Егоров к 90-летию Службы подвижного состава

На юбилейный год Службы подвижного состава приходится ещё одна круглая дата. В 2024 году 10 лет исполняется Цеху композитных деталей, сравнительно молодому подразделению СПС. За этот период здесь изготовили тысячи деталей для трамваев и троллейбусов, причем вручную! О непрерывном преображении электротранспорта рассказывает начальник Цеха композитных деталей Горэлектротранса Станислав Егоров.

- Станислав Константинович, чем занимается Цех композитных деталей?

- Мы изготавливаем стеклопластиковые детали для всех подразделений Горэлектротранса. Основным нашим заказчиком является Производственное депо СПС - цех ремонта трамваев и цех ремонта троллейбусов. Наша задача – быстро и качественно обеспечить поставку деталей для этих цехов.

- Как Цех запускали в работу помните?

- Да, это было в 2014 году. Я помню, как впервые сюда пришёл. Нужно было быстро сориентироваться на новой должности. Сотрудников тогда не хватало, кадры собирали постепенно. Зато сейчас в коллективе – 13 настоящих универсалов и этого достаточно, несмотря на объём работы, который мы выполняем. Мне не страшно, когда кто-то уходит на больничный или в отпуск. Я знаю, что остальные ребята смогут заменить отсутствующего. Да и вообще, люди – это главная ценность Цеха и Службы подвижного состава. Без них ничего бы не было.

- Изготовление деталей, тем более вручную, это достаточно трудоёмкая работа. Возникают ли трудности?

- Я бы не называл это трудностями, скорее, рост. Развивается подвижной состав, появляются современные модели, и нам приходится к этому приспосабливаться – учиться изготавливать новые детали. Но мы стараемся делать всё практично и совершенно. Потом приятно наблюдать за транспортом, к которому мы «приложили руку». Например, вагон-снегоочиститель, учебный вагон для Учебно-курсового комбината и лагеря "Зарница". Такого раньше не было, это «новинки».

- Сколько в среднем времени уходит на одну деталь?

- Если, например, транспорт попал в ДТП и срочно требуется восстановление, то при необходимости можно успеть всего за сутки. Всего в день мы изготавливаем по 20-30 деталей. Что касается деталей для новых моделей – при наличии образца за одну-две недели мы можем изготовить оснастку. С ней производство новых деталей будет уже быстрым.

- Что нового Вы можете отметить за последнее время работы Цеха?

- Сейчас мы переходим на композитные материалы при изготовлении бортов для троллейбусов. Ранее они были металлическими, а сейчас будут из стеклопластика. Он более прочный, долговечный, менее подвержен разрушению, коррозиям. На данный момент в планах 28 комплектов таких бортов. Вероятно, постепенно это нововведение коснётся всего подвижного состава.

- В юбилей Службы подвижного состава и первый юбилей Цеха композитных деталей что пожелаете сотрудникам?

- Самое главное – это, конечно, здоровье. Ведь производство у нас вредное, влияет на организм. Да, здоровье никому из коллег не помешает. Желаю счастья, больше радостных моментов в жизни, поменьше переживать и нервничать. А Службе подвижного состава – процветания и долгих лет существования!

Интервью подготовлено в рамках серии бесед к 90-летию Службы подвижного состава.

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