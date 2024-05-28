«Трамвай художников» путешествовал по Петербургу

Фото: Ассоциация «Новые передвижники»

В Петербурге продолжаются мероприятия пленэрного проекта «Трамвай художников», стартовавшего в конце мая и посвящённого Стрельнинской трамвайной линии. Проект должен охватить 60 художников и раскрыть для них тему городского трамвайного движения через знакомство с легендарной Ораниенбаумской электрической линией. 1 июня с этой целью по инициативе Музея Оранэлы состоялась экскурсия «Идёт трамвай по городу из центра на окраину».

Художники в сопровождении экскурсовода Музея Оранэлы проехали от Васильевского острова до Автово на самом красивом ленинградском вагоне, получившем за яркую внешность прозвище «Стиляга».

«Участникам пленэра на примере этой поездки продемонстрировали, как трамвай «взаимодействует» с разными «слоями» города – исторический центр, разночинный Петербург, промышленный пояс, заставский мир, современные районы. Думаю, мысли, возникшие у наших художников на экскурсии, помогут им при создании картин», - рассказал основатель и директор Музея Оранэлы Сергей Баричев.

В Автово экскурсия продолжилась уже в Музее Оранэлы, где художников познакомили с историей Оранэлы, «первой русской электрички». Первый её участок был открыт в 1916 году, а спустя несколько лет трамваи поехали до Стрельны. В военные годы Стрельнинская линия была перерезана линией фронта и сильно повреждена, что нарушило планы, изначально заложенные в проекте строительства. В наши дни трамвайное движение до Стрельны организовано по маршруту №36.

После экскурсий и других мероприятий проекта организаторы выберут 100 лучших работ художников, написавших картины с изображением трамваев и исторической Оранэлы. Осенью эти работы представят на городской выставке.

Организатором проекта «Трамвай художников» выступает Музей Оранэлы при поддержке СПб ГУП «Горэлектротранс» и Ассоциации «Новые передвижники».

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