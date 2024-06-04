Цифровое будущее: Евгений Власов к 90-летию Службы движения

11 июня Службе движения СПб ГУП «Горэлектротранс» исполняется 90 лет. В чём заключается функционал современной службы, какие стратегические задачи решают движенцы и когда для них наступит «цифровое будущее»? Об этом рассказал заместитель директора предприятия по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов.

- Евгений Михайлович, в обывательском представлении функционал Службы движения заключается в организации линейной работы. Насколько её задачи шире?

- Намного шире! Это подразделение, которое обеспечивает функционирование нашего предприятия и пронизывает своими бизнес-процессами всю его деятельность. Это планирование транспортной работы, распределение этих планов между подразделениями, контроль выполнения транспортной работы и учёт её показателей. Служба отвечает за оперативное регулирование на линии: диспетчерское регулирование и организация движения; координация и контроль работы подрядчиков, сроков производства работ, ремонта трамвайных путей; организация движения во время общегородских мероприятий. Также движенцы контролируют работу водителей, выполнение режимов труда и отдыха, качество предоставления услуг населению. Резюмируя, можно сказать, что Служба движения обеспечивает уставную деятельность предприятия и является органом повседневного управления транспортом.

- Как простыми словами описать роль Службы движения в едином организме ГЭТ?

- Служба движения - одна из самых многочисленных служб ГЭТ по количеству работников: 455 человек. У неё самая большая инфраструктура, самая разветвлённая сеть и самый широкий спектр задач. Поэтому я бы сказал, что это сердце нашего предприятия. Но самый главный и ценный капитал службы – это, конечно же, её сотрудники, которые добросовестно и с огромной любовью к профессии выполняют весь этот громадный объём работы.

- Какие стратегические задачи стоят перед Службой движения?

- В 2021 году мы начали реализацию программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее», рассчитанной до 2028 года. В рамках этой программы на Службу движения возложено несколько важнейших проектов.

Один из них - создание единой диспетчерской службы, что позволит нам перейти на одноуровневую диспетчеризацию. Это условно необитаемые конечные станции, удалённый предрейсовый осмотр водителей, автоматические отметки прибытия и убытия водителей, электронный путевой лист. Предполагается, что на конечных станциях диспетчеров у нас не будет, они будут находиться в едином диспетчерском центре и следить за своими маршрутами оттуда.

В свою очередь у водителя будет создано и уже сейчас тестируется мобильное рабочее место: планшет, на который ему будут приходить и задание на день, и время прибытия/отправки с конечной станции. Также на этом планшете будут быстрые кнопки для связи с диспетчером. Например, при нажатии кнопки «задержка движения» диспетчер будет строить варианты развития событий.

При этом единая диспетчерская должна объединить в одном зале диспетчеров Службы движения, Энергохозяйства и Службы пути, что позволит ещё больше повысить оперативное взаимодействие и качество предоставления услуг.

- Ещё одна стратегическая задача - ускорение маршрутов. Каких результатов уже удалось достичь?

- Да, мы для себя «подняли флаг» по ускорению 15 магистральных маршрутов. До конца текущего года планируем ускорить движение на пяти из них, для этого реализуется комплекс мероприятий. На сегодняшний день весь закупаемый нами подвижной состав оборудуется блоками приоритетов, состоящими из двух частей. Одна устанавливается на транспортных средствах, вторая - на светофорах. Это оборудование позволяет предоставить приоритет трамвайным вагонам при проезде перекрёстков, регулируемых пешеходных переходов. Подвижной состав не ждёт ожидания разрешающего сигнала - сигнал подстраивается под него.

Кроме того, на этих маршрутах мы разделили транспортные потоки, полностью отделили движение пешеходов от движения транспорта, а также отделили движение транспорта, пересекающего трамвайные пути, от фазы, в которой происходит движение подвижного состава. Также приводим в состояние путевое хозяйство, энергетическую инфраструктуру. По заказу ГЭТ строятся повышенные посадочные площадки, остановки переносятся за перекрёстки. Всё это позволяет ускорить как само движение, так и посадку-высадку пассажиров. В этих вопросах мы плотно взаимодействуем с Дирекцией по организации дорожного движения и с Городским мониторинговым центром. Так, на маршруте № 55 появились камеры контроля нарушений водителей безрельсового транспорта при проезде перекрёстков с трамваями. Все эти мероприятия в комплексе позволили сократить рейсы на 55 маршруте на 6 минут в каждую сторону, а также повысить скорость движения с 12,9 до 14 км/ч. На некоторых участках маршрута мы видим потенциал увеличения скорости до 18 км/ч. Это наш первый такой опыт, который мы будем масштабировать.

Если говорить про троллейбусы, то развитие маршрутной сети коснулось в основном новых районов города, где ещё не успела появиться инфраструктура рельсового транспорта, не успели появиться новые автобусные маршруты. Благодаря технологии увеличенного автономного хода мы здесь выступаем в качестве локомотива движения, и очень отрадно, что ГЭТ первым начал обслуживание этих агломераций.

В Петербурге развита крупнейшая в России маршрутная сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом (электробусов с динамической зарядкой) из 14 линий. 5 из них открыты в 2023-2024 гг.

- В каких ещё программах развития маршрутной сети участвует ГЭТ?

- С расширением города активно развиваются проекты, связанные с государственно-частным проектированием. Помимо существующей ТКК, создаются новые трамвайные линии: Купчино – Шушары - Славянка, линия в Новосаратовку, линия в «Цветной город». Все они создаются на основе концессий, но Горэлектротранс готов выступить в качестве оператора. Город нас поддержал, сейчас прорабатываются нюансы взаимодействия. Естественно, у Службы движения здесь будет центральная роль в диспетчеризации, в организации готовности этих линий к эксплуатации и учёту транспортной работы.

Отмечу ещё одну важную задачу, которая напрямую касается Службы движения - это переход на работу с СПб ГКУ «Организатор перевозок» по контракту, который нам предстоит в следующем году. К перевозчикам по работе по контрактам предъявляются более жёсткие требования, чем по договорам: и в плане учёта транспортной работы, и в плане работы на линии, и в порядке взаимодействия. Собственно, разработка текста контракта - это тоже довольно сложная задача, которая возложена на Службу движения.

- Каким Вы видите будущее Службы движения?

- Мы рассчитываем, что Служба движения будет использовать передовые цифровые технологии. Да, мы уже ушли от бумажных журналов, всё переходит в компьютеры, в электронные ресурсы, в электронные ведомости. Дальше мы надеемся на цифровизацию службы в более широком смысле: и в части разработки плана транспортной работы, и в части развития движения в городе в целом. Должна быть создана геоподложка, на которой будут нанесены все наши инфраструктурные объекты. Чтобы в них можно было «провалиться», посмотреть их площадь, сколько там путей, сколько контактной сети, сколько подвижного состава можно разместить. Ну и, как я уже сказал, это создание единой диспетчерской, в которую мы вкладываем все новейшие цифровые разработки.

- Что бы Вы пожелали Службе движения?

- В начале интервью мы сравнили Службу движения с сердцем нашего предприятия. Хотел бы пожелать, чтобы это «сердце» билось так же бесперебойно и чётко, как все 90 лет своей истории.

Интервью подготовлено в рамках серии бесед к 90-летию Службы движения.

Также по теме: