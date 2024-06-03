Студентов Автомеханического колледжа в День карьеры пригласили на работу в Горэлектротранс

Сотрудники Управления по персоналу петербургского Горэлектротранса приняли участие в Дне карьеры Автомеханического колледжа. О преимуществах работы на транспортном предприятии студентам рассказали начальник сектора по развитию и обучению персонала Светлана Пашковская и ведущий специалист Алена Морозова. День карьеры прошёл при поддержке Центра занятости населения Фрунзенского района.

Участниками мероприятия стали будущие мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастера слесарных работ, а также сварщики. Каждая из этих профессий востребована в Горэлектротрансе.

Стенд с фирменным баннером петербургского Горэлектротранса, установленный в холле, вызвал интерес у студентов. Будущие соискатели знакомились с информационными буклетами, а также задавали вопросы по трудоустройству. Координировала работу стенда ГЭТ и отвечала на вопросы Светлана Пашковская.

Алена Морозова подробно рассказала студентам выпускного курса колледжа о востребованных в Горэлектротрансе вакансиях, бонусных программах для сотрудников, преимуществах для молодых кадров. Презентация о карьерных возможностях для молодежи в Горэлектротрансе произвела большое впечатление на студентов и завершилась аплодисментами. Также ребята посмотрели видеоролик о работе на предприятии.

По итогам Дня карьеры сотрудники Управления по персоналу ГЭТ пригласили будущих профессионалов на производственную практику на предприятие. Зачастую в ГЭТ место практики в итоге становится первым официальным рабочим местом выпускников.

Специалисты Управления по персоналу непрерывно ведут работу по привлечению молодых кадров. С Автомеханическим колледжем подписано соглашение о сотрудничестве. В целях профориентации студенты посещают экскурсии в Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ, а также в трамвайные и троллейбусные парки. Также студенты проходят в Горэлектротрансе производственную практику.