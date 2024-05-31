Юбилейный видеообзор Музея Службы движения

11 июня исполняется 90 лет Службе движения, отвечающей в петербургском Горэлектротрансе за планирование, организацию пассажирских перевозок и их управление. За годы работы и тот период, как официально сформировалась Служба, накопилось много любопытных артефактов, связанных с организацией линейного движения - фуражки, сумки кондукторов, удостоверения разных лет, печатные издания, а также знамёна, с которым сотрудники ходили на мероприятия и шествия. Эти предметы, отражающие каждый свою эпоху, хранит комната-музей Службы движения, обустроенный на конечной станции «Старая деревня».

Комната-музей Службы движения открылся в мае 2000 года по инициативе начальника 5-го отделения Анатолия Кузнецова и ветерана труда и войны Григория Павлюченкова. По экспонатам можно проследить работу подразделения в разные годы. Помимо исторических предметов, большое внимание уделено фотоальбомам – в них сохранились фотографии работников предприятия, начиная с 1900-х годов. В отдельной книге – фото победителей социалистических соревнований. В других альбомах сохранились снимки корпоративной жизни ГЭТ: субботники, концерты и внерабочие встречи.

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