Денис Минкин в составе делегации Правительства Санкт-Петербурга посетил вологодский завод «Транс-Альфа»

Сегодня делегация под руководством вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова и председателя Комитета по транспорту Валентина Енокаева прибыла с визитом на завод АО «Транс-Альфа» в Вологде. Петербургский Горэлектротранс в составе делегации представляет директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и заместитель начальника Службы подвижного состава Евгений Цуканков. Гости осмотрели производственные площадки завода и обсудили вопросы обновления подвижного состава, поставляемого для Санкт-Петербурга.

Маршрут обхода делегации включал в себя знакомство со сборочной площадкой троллейбусов, а также производственную площадку по сборке электробусов. После рабочей экскурсии по заводу состоялось совещание с участием руководителей транспортной отрасли Петербурга, в ходе которого обсуждались актуальные вопросы в рамках сотрудничества с вологодским заводом электротранспорта.

В последние годы в Вологде осуществлялась сборка подвижного состава для Санкт-Петербурга в рамках исполнения трех государственных контрактов 2022-2023 годов на поставку троллейбусов. Всего собрано 219 машин, среди них - классические троллейбусы, троллейбусы-гармошки особо большой вместимости, троллейбусы с увеличенным автономным ходом.

Напомним, представители Горэлектротранса не впервые посещают завод в Вологде. На старте программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее», в 2021 году по инициативе ГЭТ был организован объезд производств перед масштабной закупкой подвижного состава. Целью объезда было знакомство с мощностями крупнейших производителей электротранспорта и некоторых комплектующих.