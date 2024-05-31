Наше лето: ДОЛ «Зарница» исполняется 70 лет

Июнь в петербургском Горэлектротрансе богат на юбилеи. Первым именинником в этом месяце станет детский оздоровительный лагерь «Зарница». Впервые он распахнул свои двери в 1954 году. Спустя 70 лет «Зарница» остаётся любимым местом летнего отдыха для детей. Так, на юбилейный летний сезон-2024 путевки были раскуплены ещё в первых месяцах года. Свою круглую дату профориентационный ДОЛ встречает обновленным: после масштабной реконструкции в 2022 году здравница стала всесезонной, также здесь появились веревочный парк, трамвай-караоке, велостанция, крытый спортзал с прорезиненным покрытием, различные открытые спортплощадки, включая профессиональную баскетбольную площадку и поле для пляжного волейбола.

1954. Оценка «очень хорошо»

70 лет назад с открытием ДОЛ «Зарница» осуществилась мечта работников ленинградского Трамвайно-троллейбусного управления: у их детей появилось место отдыха, где можно весело и продуктивно проводить лето и ежегодно встречаться с друзьями.

Над исполнением этой мечты работала команда численностью всего 70 человек в составе плотников, монтёров, водопроводчиков, а также других специалистов разных областей. После готовности специальная комиссия оценила построенную «Зарницу» оценкой «очень хорошо».

Летом 1954 года состоялся заезд самой первой смены пионеров. Дети были в восторге и благодарили причастных к исполнению заветного желания.

Впечатлила их и живописная местность: лагерь «Зарница» расположился недалеко от станции Пери Всеволожского района, в деревне Аньялово – в окружении густого хвойного леса. Экологически чистый воздух во все времена помогал школьникам хорошо провести время и восстановиться после учебы.

2024. Вместе – на юбилей!

В наши дни ДОЛ «Зарница» входит в рейтинг лучших детских лагерей Ленинградской области. Ежегодно он совершенствуется. В 2022 году профориентационный транспортный лагерь открылся после масштабной реконструкции и стал круглогодичным: смены проходят также в осенние, зимние и весенние каникулы. В пересменку ДОЛ тоже живет насыщенной жизнью, здесь проводяся семейные дни здоровья, большие спортивные соревнования, мероприятия программы корпоративного конкурса «Быть здоровым легко». А недавно «Зарница» принимала у себя финалистов II Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее» со всей страны.

В непрерывном развитии «Зарницы» обязательно участвуют сами дети. По новой традиции каждую смену они направляют свои предложения по улучшению отдыха директору петербургского Горэлектротранса Денису Минкину.

Многие идеи ребят поддержаны и уже реализованы. Так, на обширной территории «Зарницы» появились навигационные таблички и карта ДОЛ, велостанция, бассейн с шариками, веревочный парк. Некоторые желания исполняются почти мгновенно: стоило ребятам захотеть контактный зоопарк, как на следующий день к ним в гости прибыл настоящий пони.

Минувшей зимой ребята оценили очередную новинку - настоящий караоке-трамвай, в котором установлены диджейский пульт, диско-шар и оборудование для исполнения любимых песен. В течение смен зарничники проводят там много времени не только днём, но и длинными веселыми вечерами.

«Зарницу» по праву можно назвать спортивной базой, обилие спортинвентаря и площадок для занятий – тому доказательство. Ребятам предлагается попробовать себя в различных видах спорта: футбол, мини-футбол, баскетбол, теннис, волейбол, пляжный волейбол, тренажеры. Также в ДОЛ есть крытый спортзал с твёрдым прорезиненным покрытием, мини-батуты и многое другое.

В юбилейном сезоне в ДОЛ откроется музей, куда творческие и креативные зарничники будут приносить свои экспонаты – самые яркие, трогательные и запоминающиеся моменты зарничной жизни. Эту идею тоже предложили сами дети. Инициативу поддержал директор ДОЛ «Зарница» Дмитрий Лебедев.

Ну, и, конечно, традиционно в рамках профориентационной программы ребята встретятся с представителями различных профессий, побывают в подразделениях Горэлектротранса и примут участие в 11 конкурсе детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» на тему: «По Оранэле в Страну Дворцов».

Письмо директора ДОЛ "Зарница" Дмитрия Лебедева к юбилею лагеря