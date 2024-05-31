XI конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» посвятили Стрельнинской трамвайной линии

Тема-2024: «По Оранэле в Страну Дворцов»

1 июня, в День защиты детей и в юбилейный 70-й старт летнего сезона в ДОЛ «Зарница», Горэлектротранс объявляет о начале традиционного ежегодного XI конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». Тема конкурса-2024 обращается к уникальной истории и современности Стрельнинской трамвайной линии, проходящей по путям Ораниенбаумской электрической линии и звучит так: «По Оранэле в Страну Дворцов».

Ораниенбаумская электрическая линия (ОРАНЭЛ или Оранэла), открывшаяся в 1916 году – первая электрическая пригородная железная дорога в России. Впрочем, нужно сразу оговориться, движение до Ораниенбаума так и не было запущено, а вот к Львовскому дворцу в Стрельне по путям Оранэлы спустя несколько лет побежали симпатичные зеленые трамвайчики с роликовым токоприемником. Затем в 1929 году Стрельнинскую трамвайную линию передали в состав городского трамвайного хозяйства.

В наши дни до Стрельны по историческим путям Оранэлы можно доехать на трамвае №36 с конечной остановкой вблизи Константиновского дворца. Маршрут №36 в 2024 году полностью укомплектован новыми современными трамваями. Кстати, в направлении Стрельны «продвинулось» и современное троллейбусное движение за счёт технологии увеличенного автономного хода. Так, троллейбус №46 на автономном ходу довезёт до ж/д станции Сергиево, последней перед Стрельной.

Цель конкурса - привлечь внимание детей к символам родного города и исключительной роли электрического транспорта в прошлом, настоящем и будущем Санкт-Петербурга, поощрить и развить талант детей, а также во время летних каникул напомнить о важности соблюдения ПДД. Лучшие работы традиционно украсят борта городского электротранспорта.

Условия участия

К участию приглашаются дети в возрасте до 12 лет включительно. Рисунок может быть выполнен в любой технике (акварель, гуашь, пастель и пр.) на бумаге размера А3 или А4, главное – чтобы он был ярким и раскрывал интересный сюжет. Приём работ осуществляется в электронном виде с обязательным заполнением анкеты участника. Перед загрузкой рисунок требуется сфотографировать при хорошем свете, чётко и ровно, а лучше – отсканировать. Оригинал работы необходимо сохранить – он может потребоваться для организации выставки (будет сообщено дополнительно). Формат выставки и награждение победителей будет определяться позднее исходя из текущей санитарно-эпидемиологической обстановки. Традиционно церемония награждения победителей проходит в конце августа.

Анкета участника: заполняется в электронном виде

Срок приёма работ: с 1 июня по 31 июля 2024 года

Сайт конкурса: deti.electrotrans.spb.ru