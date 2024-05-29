Троллейбус у моря: Учебно-курсовой комбинат ГЭТ на Молодежном карьерном форуме в «Брусницыне»

1 июня Учебно-курсовой комбинат СПб ГУП «Горэлектротранс» (УКК ГЭТ) примет участие в Молодёжном Карьерном Форуме-2024, который состоится в культурном квартале «Брусницын» на Кожевенной линии, 30. Узнать секцию Горэлектротранса на форуме можно будет по учебному троллейбусу в зелёной схеме окраски. Именно так оформляют учебный подвижной состав, на котором водители проходят учебную практику. Заметный и на городских магистралях, и на площадке Форума учебный троллейбус станет местом притяжения для желающих познакомиться с современным карьерным предложением отрасли ГЭТ. Представители УКК подготовили разнообразную программу, тематическую фотозону и подарки. Кстати, подарки – отдельная гордость этого года: стильную брендированную продукцию разработали студенты Политеха в рамках сотрудничества с УКК ГЭТ.

Молодежный карьерный форум проводит Служба занятости населения при поддержке Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Петербургский Горэлектротранс, как крупнейший городской работодатель, представляет на Форуме популярные профессии отрасли городского электрического транспорта.

В «Брусницын» для наглядности приедет учебный троллейбус, который задействован в процессе подготовки водителей электротранспорта. Рядом с ним нужно искать представителей Учебно-курсового комбината ГЭТ, которые познакомят с возможностями и преимуществами трудоустройства на предприятие для молодежи.

Программа для гостей секции Учебно-курсового комбината ГЭТ:

- Знакомство с учебной техникой и мастер-класс по поднятию и опусканию штанг токоприемников под руководством мастеров по обучению вождению.

- Конкурс на скорость для тройки участников по итогам мастер-класса по поднятию и опусканию штанг токоприемников.

- Викторина «История и развитие петербургского Горэлектротранса» на знание основных периодов и фактов о развитии городского электротранспорта. Среди участников викторины разыграют молодежные футболки в фирменном стиле ГЭТ, разработанные студентами Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) в рамках сотрудничества с УКК ГЭТ.

- Психологические тесты на оценку внутренней готовности осваивать профессии транспортной отрасли, включая профессию водителя. По результатам тестирования специалисты УКК дадут обратную связь, какие навыки и какими методами можно развить, чтобы получить профессию водителя электротранспорта.

Петербургский Горэлектротранс - старейшее транспортное предприятие в нашем городе. Сейчас на предприятии реализуется комплексная программа развития «Сохраняя историю, движемся в будущее», предусматривающая одновременно обновление подвижного состава и инфраструктуры ГЭТ. На фоне программы развития ГЭТ транспортные специальности, включая профессию водителя ГЭТ, являются максимально востребованными и перспективными.

Зарплата водителей троллейбуса составляет до 140 тыс.руб., водителей трамвая - до 115 тыс.руб. Обучение данным профессиям, а также другим популярным в ГЭТ рабочим специальностям можно пройти бесплатно за счет предприятия в собственном Учебно-курсовом комбинате СПб ГУП «Горэлектротранс». Срок обучения для водителей трамвая составляет от 3,5 до 4,5 месяцев, для водителей троллейбуса – 6 месяцев.

Студены УКК ГЭТ также обеспечиваются бесплатными обедами. На период теоретического курса и учебной практики выплачивается стипендия 25-30 тыс.руб. в зависимости от успеваемости. Прохождение пассажирской практики для водителей троллейбуса и стажировки для водителей трамвая также оплачивается.