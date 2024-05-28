Пленэрный проект «Трамвай художников» стартовал к 100-летию запуска трамвайного движения до Стрельны

Фото: Ассоциация "Новые передвижники"

Художественная программа Музея Оранэлы с организацией пленэра и впоследствии городской выставки посвящена юбилейному году. Первый участок для трамвайного движения по Ораниенбаумской электрической линии (Оранэлы) был открыт сначала в городе в 1916 году, а в 1924 году трамваи по путям Оранэлы поехали уже до Стрельны. 25 мая в рамках пленэрного проекта «Трамвай художников», посвящённого 100-летию трамвайного движения до Стрельны, 60 мастеров посетили Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ и дали старт мероприятиям проекта.

Старинные трамваи и троллейбусы из коллекции Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ всегда привлекают людей искусства за свою красоту, особую эстетику и отражение эпохи. Логично, что пленэрный проект «Трамвай художников» стартовал именно отсюда. Более того, экскурсия по уникальной ретроэкспозиции впоследствии поможет художникам достоверно изобразить трамваи с учётом их технического устройства.

«Вообще, цель проекта – популяризировать трамвай как неотъемлемую часть городского пейзажа. Начать знакомство с отраслью решили с Васильевского острова, ведь это колыбель трамваев, место, где сейчас можно познакомиться с историей этого транспорта. Акцент будет сделан на Стрельнинской линии, трамвайном маршруте №36. Это самая живописная и поэтичная линия. Это единственная трамвайная линия, которой посвящён целый музей. Линии присвоено историческое наименование «Оранэла», - отметил основатель и директор Музея Оранэлы Сергей Баричев.

Знакомство с экспонатами в депо продолжилось трамвайным путешествием по городу на туристическом трамвае, который представляет собой реплику самого любимого ленинградского вагона 1933 года. Во время поездки особое внимание уделили истории Ораниенбаумской электрической линии, «первой русской электрички». Примечательно, что на этом пригородном направлении с начала его истории эксплуатировались трамваи, что впоследствии и повлияло на включение Стрельнинской линии в состав городского трамвайного хозяйства. В военные годы Стрельнинская линия была перерезана линией фронта.

По итогам экскурсий и творческой программы пленэрного проекта среди работ художников отберут около 100 лучших произведений, которые примут участие в выставке. Место экспозиции пока уточняется, но уже известно, что увидеть картины с изображением трамваев можно будет осенью.

Стрельнинская линия не впервые оказывается в фокусе внимания в 2024 году. Так, петербургский Горэлектротранс анонсировал планы по обновлению подвижного состава на маршруте №36 и популяризацию его исторического наименования «Оранэла». Также на конечной станции трамвая в Стрельне этим летом планируется создание филиала Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ.