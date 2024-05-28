Иван Бакаидов провёл практикум по правильной помощи маломобильным пассажирам

Фото: Николай Вчерашний, Троллейбусный парк № 6

В Троллейбусном парке № 6 состоялось обучение линейного персонала ГЭТ особенностям обслуживания маломобильных категорий пассажиров. Впервые такое занятие прошло в формате деловой ролевой игры, где в качестве пассажиров-колясочников выступили сами водители. Занятие прошло под руководством эксперта по вопросам создания доступной среды для маломобильных групп населения Управления информационных технологий и интеллектуальных систем петербургского Горэлектротранса Ивана Бакаидова. Напомним, 2024 год объявлен директором предприятия Денисом Минкиным Годом содействия людям с ограниченными возможностями и разработана программа профильных мероприятий.

Практикум по повышению качества обслуживания маломобильных пассажиров состоял из двух этапов. Сначала Иван Бакаидов рассказал водителям о самых распространённых проблемах, с которыми сталкиваются инвалиды на транспорте. Одна из основных – неквалифицированные действия со стороны линейного персонала или сочувствующих пассажиров, которые, не зная, как правильно помочь, могут нанести человеку вред. Например, однажды нетрезвый прохожий пытался помочь Ивану Бакаидову, что могло привести к травме, а объяснить вышедшему из кабины водителю, что «помощник» не является его сопровождающим, Иван не мог.

В качестве рекомендации Иван Бакаидов посоветовал транспортникам не задавать инвалидам вопросы, предусматривающие развёрнутые ответы. Вопрос лучше формулировать таким образом, чтобы на него можно было ответить утвердительным или отрицательным кивком головы.

Практика продолжилась на веере парка, с учётом знаний, полученных на теоретической части. Водители разбились на пары: один выступал в роли особенного пассажира на коляске, второй оказывал сопровождение при посадке-высадке и помогал в салоне троллейбуса. При этом условия были максимально приближены к реальным: по предложению Ивана Бакаидова участники занятия имитировали отсутствие речевой коммуникации.

По результатам деловой игры состоялся разбор ошибок с дополнительными рекомендациями.

«Хотел бы отметить, что занятие с Иваном Бакаидовым было очень интересным и полезным. В первую очередь важно, чтобы общение между водителем и пассажиром с ограниченными возможностями было максимально простым, но при этом информативным. Не нужно задавать вопросы, которые требуют сложного и долгого ответа. Во-вторых, необходимо помочь человеку так, чтобы он чувствовал себя комфортно, с улыбкой и уважением к нашему пассажиру», - поделился впечатлениями от занятия водитель Троллейбусного парка № 6 Сергей Потапов.

Практикум показал свою эффективность, поэтому такое обучение планируется проводить на регулярной основе. Кроме того, участвовавшие в занятии представители Учебно-курсового комбината высказали намерение включить такой формат в учебную программу подготовки водителей.

Напомним, в апреле Иван Бакаидов вместе с помощником директора Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка по развитию производственной системы Алесей Суховьёвой стали золотыми призёрами IX Регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».