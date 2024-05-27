Праздничный рейс трамвая №62 в честь Дня рождения Петербурга

Трамвай №62 отправился в «литературный» рейс, который посвятили 321-летию со дня основания Санкт-Петербурга. Праздничную акцию ко Дню города традиционно провел Подростково-молодежный досуговый центр «Фрунзенский» при поддержке СПб ГУП «Горэлектротранс». Волонтеры центра вместе с пассажирами трамвая пели любимые песни о городе на Неве, а также вспоминали историю Петербурга в формате викторины.

Петербургский трамвай – один из символов города и неотъемлемый участник городских мероприятий. Ежегодно активисты Подростково-молодежного досугового центра «Фрунзенский» встречают День города вместе с пассажирами трамвая.

В этом году в праздничный рейс отправился трамвай № 62, следующий от Малой Балканской улицы до станции метро «Купчино». Солисты ансамбля «Купчинские зори» исполнили для пассажиров любимые песни, посвященные городу на Неве: неофициальный гимн Петербурга «Город над вольной Невой», «Гимн великому городу», «Белые ночи любви» и другие.

Члены Молодежного креативного объединения «МолоКо» прочитали отрывки из самых известных литературных произведений о Петербурге. После этого петербуржцам предложили проверить свои знания о городе и принять участие в викторине. На память о необычном рейсе всем пассажирам вручили памятные сувениры.