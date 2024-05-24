ДОЛ «Зарница»: встречаем лето с юбилеем

Традиционно с особым предвкушением школьники ждут самых длинных каникул. Окончание школьных занятий – совсем не повод для безделья. Наоборот: три долгих летних месяца – это отличный шанс не только отдохнуть и набраться сил, но и сделать это с пользой для здоровья и ума. Как? Конечно же, приехать в «Зарницу»! Потому что «Зарница» - это активный отдых на свежем воздухе вдали от городского шума и суеты, а кроме того множество интереснейших профориентационных занятий и мастер-классов.

Летний сезон-2024 станет особенным для лагеря: в этом году «Зарнице» исполняется 70 лет. Много это или мало? Для человека уже немало, а для детского лагеря, который встречает в своих стенах представителей молодого, активного, продвинутого поколения – совсем нет. Потому что с каждой новой сменой лагерь не только готовится к встрече дорогих гостей, но и после каждой смены совершенствуется и становится лучше, перенимая современные взгляды своих воспитанников.

В «Зарнице» много традиций, но одной из главных стала традиция написания писем директору петербургского Горэлектротранса Денису Минкину, где ребята высказывают свои пожелания по улучшению подведомственного лагеря. Так, например, благодаря таким письмам осенью прошлого года у нас появился веревочный парк.

В «Зарнице» мы все делаем сообща, поэтому и празднование юбилея тоже обсуждаем вместе. В юбилейный год ребята предложили создать музей лагеря, чтобы сохранять и показывать гостям самые яркие, трогательные и запоминающиеся моменты зарничной жизни. Наши ребята – самые творческие и креативные, поэтому и экспонатов будущего музея накопилось уже немало. Начинаем работу и ждем в гости в нашем музее!

Так как «Зарница» - не простой лагерь, а транспортный, в наших сменах активно принимают участие сотрудники Горэлектротранса. Каждую смену к нам в гости с мастер-классами приезжают работники Аварийно-восстановительной службы «Носорог» и Энергохозяйства, которые наглядно демонстрируют ребятам особенности своей интересной работы. Такого точно не расскажут в школе!

Любим мы не только учиться и познавать, но и веселиться. В этом нам тоже помогают работники предприятия: наши коллеги, например, из Пресс-службы ГЭТ, приезжают в гости к зарничникам с различными творческими мастер-классами. А еще зимой у нас появился уникальный трамвай-караоке с настоящим диджейским пультом и диско-шаром: скучать будет некогда не только днем, но и длинными теплыми летними вечерами.

Летом лагерь примет 4 смены, все путевки на которые давным-давно раскуплены. И это неудивительно, ведь «Зарница» входит в рейтинг лучших лагерей Ленинградской области. Это вдохновляет и придает еще больше сил на новые свершения. 70 лет – это возраст, когда уже можно подвести некоторые итоги, но ни в коем случае не останавливаться на достигнутом. Мы становимся лучше, прогрессивнее и динамичнее! Вперед, навстречу лету и новым впечатлениям!

Дмитрий Лебедев, директор ДОЛ "Зарница"