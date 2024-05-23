В Cognitive Pilot провели встречу для водителей «умных» трамваев из Петербурга

Водители петербургского Горэлектротранса, пилотирующие «умные» трамваи, побывали в центральном офисе компании-разработчика технологии искусственного интеллекта Cognitive Pilot. Визит в Cognitive Pilot организовало Управление информационных технологий и интеллектуальных систем по инициативе главного инженера Горэлектротранса Константина Шостака с целью обмена информацией между непосредственными пользователями комплекса активной безопасности и его разработчиком. Основатель и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова вручила вагоновожатым сертификаты водителя-испытателя.

Московский офис компании-разработчика комплекса активной безопасности, устанавливаемого на петербургских трамваях с 2022 года, посетили представители рабочей группы СПб ГУП «Горэлектротранс» по внедрению систем активной помощи водителю. Для петербуржцев провели экскурсию по центральному офису компании, показали производственную базу и рабочие места, а также рассказали о принципах работы технологии искусственного интеллекта.

Основатель и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова, встречая водителей из Петербурга, отметила, что они имеют дело с совершенно новой техникой, «умными» трамваями, в которых используются технологии искусственного интеллекта. До нас нигде и никогда в мире не было таких промышленных систем и решений. Они разработаны для того, чтобы помочь водителю в его нелёгком труде, обеспечить безопасность, снизить нагрузку и повысить комфорт, создать максимально удобные условия движения для пассажиров, продлить жизнь инфраструктуре.

«Мы с вами первопроходцы в прямом смысле слова. И как показывает вся история развития науки и техники, внедрение всего принципиально нового всегда требует периода адаптации и привыкания. Так было и с приходом автомобилей на смену лошадям и кучерам, и с появлением интернета и мобильных телефонов. Это очень важный этап. Он всегда требует объединения усилий разработчиков и пользователей новой продукции – вас, водителей, которые знают и чувствуют самые мельчайшие детали и нюансы своей работы. Это нужно для подготовки, учёта и отработки ваших замечаний, рекомендаций и пожеланий. Ну и конечно, мы все знаем, что после этого периода, когда преимущества новых технологий становятся всем очевидны, возврата к старому уже не захочется никому», - прокомментировала Ольга Ускова цель совместной работы и важность визита водителей.

9 вагоновожатых Горэлектротранса получили сертификаты водителя-испытателя, удостоверяющие их работу с трамваями, оснащёнными системой Cognitive Tram Pilot: Денис Денисенко (Трамвайный парк № 3), Артём Исхаков, Анна Шевцова (Трамвайный парк № 5), Илья Марченко, Никита Савик, Евгений Егоров (Трамвайный парк № 7), Валентина Решитова, Александр Журавлёв (Трамвайный парк № 8), Ксения Фролова (Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк).

«Нас познакомили с процессом обучения нейросети, показали, как в компании работают с нашими наблюдениями, заявками и отчётами, которые мы готовим, работая на “умных” трамваях. Для меня эта поездка стала особенно продуктивной: получилось обсудить свои идеи и предложения непосредственно с разработчиками. Видно, что все они действительно горят своим делом. С таким руководителем как Ольга Анатольевна Ускова это не удивительно - она верит в своё дело, и способна заразить своими идеями окружающих. Спасибо нашему руководству и команде Cognitive Pilot за эту встречу!» - рассказал руководитель рабочей группы по внедрению системы активной безопасности и помощи водителю в Трамвайном парке № 5 СПб ГУП «Горэлектротранс», водитель-наставник Артём Исхаков.

Напомним, «умные» трамваи с элементами искусственного интеллекта и автопилотирования эксплуатируются на петербургских маршрутах с 2022 года. Такой системой оснащаются все новые трамваи согласно техзаданию, подготовленному в СПб ГУП «Горэлектротранс» в рамках реализации программы развития предприятия. Оборудование для «умных» вагонов разработано компанией Cognitive Pilot. На сегодняшний день в Горэлектротрансе эксплуатируется уже 207 «умных» трамваев.