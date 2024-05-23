Документальный фильм о Горэлектротрансе получил прокатное удостоверение

Двухсерийный фильм Президентской библиотеки «От конки к беспилотнику», посвящённый истории и современности петербургского Горэлектротранса, получил прокатное удостоверение Министерства культуры. Этот официальный документ даёт право на прокат и показ фильма, то есть разрешает его распространять и публично демонстрировать. Фильму присвоен вид «Научно-популярный», возрастная категория «6+» (для детей старше 6 лет).

Напомним, картина была снята в рамках соглашения СПб ГУП «Горэлектротранс» с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина. Перелистывая страницы истории электрического транспорта Санкт-Петербурга на фоне судеб работников Горэлектротранса, режиссёр Татьяна Дьяконова показывает повседневную жизнь всех подразделений ГЭТ.

Фильм насыщен исторической информацией, редкими и просто красивыми кадрами, эксклюзивными непостановочными беседами с сотрудниками Горэлектротранса прямо на рабочих местах и жителями блокадного Ленинграда, чья биография связана с предприятием. Так, в фильме можно увидеть фрагменты последней прижизненной съёмки Бориса Иосифовича Лермана, жителя блокадного Ленинграда, участника штурма Берлина, а впоследствии водителя первого ленинградского троллейбуса ЯТБ-1. В общей сложности в процессе подготовки картины режиссёр взяла порядка 50 интервью у представителей разных профессий и поколений транспортников.

Фильм «От конки к беспилотнику» пополнил раздел «Документальные фильмы» на портале Президентской библиотеки.

Посмотреть фильм можно по ссылке