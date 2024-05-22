Победитель конкурса водителей троллейбуса Игорь Корнилов: «Весь секрет – в усилиях»

В мае в петербургском Горэлектротрансе объявили имена лучших водителей троллейбуса-2024 по итогам ежегодного конкурса профессионального мастерства. Победителем и лучшим водителем этого года признан Игорь Корнилов из Троллейбусного парка №1. О себе он сам рассказывает скромно, по не скрывает, что для победы – усиленно занимался на конкурсной трассе и часами «зубрил» теорию. Чтобы уделить подготовке как можно больше времени, даже взял отпуск. Хотел повторить результат 2020 года, когда он уже выигрывал на конкурсе профмастерства. В том же году Игорь Корнилов уже принимал участие во Всероссийском этапе соревнований, на этот раз надеется вернуться непременно с первым местом.

- Игорь Денисович, расскажите, как Вы пришли в профессию?

- Я родился в Ленинграде и всю жизнь прожил здесь. Раньше работал в такси, ездил на старой 20-летней машине, оплачивался этот труд скудно. Вот и решил немного сменить деятельность. Хотелось остаться в водительской сфере, поэтому выбор пал на троллейбусы. У меня тогда дедушка токарем работал в Троллейбусном парке №1, он мне и предложил туда пойти, рассказал о привлекательных условиях. До сих пор очень доволен своей работой, получаю от неё удовольствие.

- На каких маршрутах сейчас можно встретить двукратного победителя конкурса профессионального мастерства водителей троллейбуса?

- Я работаю на «гармошках». Маршруты №№20, 45,35, но чаще всего - на маршруте №37.

- Есть мнение, что мужчины склонны относиться к своему транспорту, как к другу и товарищу. И даже давать машинам имена. Для Вас это характерно?

- Я всегда стараюсь работать на одном и том же троллейбусе, с которым «подружился». Иногда приходится приложить усилия, чтобы уехать именно на нём, но я всё равно выбираю его. За время работы был троллейбус, к которому я действительно «прикипел». Это был «Тролза», я эмоционально к нему привязался. А потом весь транспорт заменили на низкопольный. Я, конечно, расстроился, что придётся прощаться. Но сейчас уже привык к новым обстоятельствам.

- Кто из Ваших близких больше всего обрадовался, когда стало известно о победе в конкурсе «Лучший водитель троллейбуса»?

- На площадке в тот день за меня болели супруга, друг, мой сменщик, тренеры и другие коллеги из Троллейбусного парка №1. Они поддерживали меня на протяжении двух конкурсных дней. И, конечно, обрадовались, когда стали известны результаты.

- В 2018 году Вы заняли третье место в этом конкурсе, будучи новичком с полугодовым стажем работы. А в 2020 году – победили и вот в 2024 году – ещё раз, как развиваете мастерство вождения?

- Весь секрет – в усилиях. Я бы не сказал, что победа досталась легко. Очень много приходилось сидеть над теорией. Я это не люблю, как и многие. Но приходилось зубрить, потому что это важная часть конкурса. А если суммарно посчитать количество часов, проведённых на конкурсной трассе при подготовке, получится примерно трое суток. Я взял отпуск и ежедневно тренировался выполнять упражнения.

- Чем эта победа отличалась от прошлой с точки зрения эмоций?

- В прошлый раз это было неожиданное достижение. Да, хотелось победить, но это было не обязательно. В нынешней ситуации от меня уже ждали результата, как от лидера. Нельзя было подвести. Поэтому и переживания были сильнее. Я чувствовал, что даже 2 место – это провал для меня. Самым сложным этапом казался конкурс по культуре обслуживания, но в итоге всё прошло удачно. Выступление о первом рабочем дне мне помогали готовить друзья.

- Как будете готовиться к Всероссийскому этапу?

- Пока предполагается, что он будет в августе. Обычно за месяц до этого конкурсанта снимают с линии и всё своё время он посвящает подготовке. Наверное, и со мной будет так же. Я настроен исключительно на победу и приложу для этого все усилия.

- Какими качествами должен обладать водитель троллейбуса?

- Для успешной работы на линии нужно уметь сохранять концентрацию внимания, быть сосредоточенным, ведь монотонная работа расслабляет. Также необходима быстрая реакция для предотвращения аварийной ситуации.

- В завершение беседы – «жизненные» вопросы. Что больше всего цените в людях?

- Это зависит от того, с кем имею дело. В коллегах ценю ответственное отношение к работе, профессионализм, в друзьях – открытость, позитив, юмор. В детях – старательность и честность, а в жене – тепло и доброту. Мне повезло: все эти качества есть в моих близких.

- Как Вы считаете, в чём Ваш талант?

- Я не хотел хвастаться, но вы такой вопрос задали (смеётся). Лучше всего у меня получается – быть первым в любом деле. В школе я учился в физико-математическом классе, но мне мало было просто получать пятёрки, я ещё олимпиады выигрывал! А однажды в трудные времена пришлось работать грузчиком – и я грузил больше всех! Потом попал на работу в сферу продаж, нужно было совершать «холодные звонки», обзванивать потенциальных клиентов. Терпеть не могу звонить кому-то, но там стал лучшим работником среди 200 сотрудников.

- Ваш идеальный день – какой он?

- Ой, это очень сложный вопрос. Он может быть любым – и на работе, и с семьёй. Ну а все детали, которые могут сделать мой день идеальным, просто не поместятся в сутки (задумывается). Хотя, на самом деле, мне кажется, что вся моя жизнь наполнена идеальными днями, среди которых изредка проскакивают не очень удачные.

Напомним, 2 и 3 места на городском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса-2024» заняли водитель Троллейбусного парка № 1 Андрей Долгоруков и водитель Троллейбусного парка № 2 Александр Целуйко.