Призёр конкурса водителей троллейбуса Андрей Долгоруков: «Очень сильно “собирает” тебя эта профессия!»

Водитель Троллейбусного парка № 1 Андрей Долгоруков вышел в финал городского конкурса профессионального мастерства впервые. И сразу занял второе место! Результат закономерный: к соревнованиям он начал готовиться ещё зимой. Помогло и увлечение поэзией: Андрей регулярно читает стихи на корпоративном конкурсе «Быть здоровым легко», поэтому выучил наизусть все задания теоретической части. А на конкурсной трассе помогла глубокая внутренняя концентрация. Соревновательный процесс для Андрея Долгорукова продолжается: вместе с водителем-победителем городского конкурса Игорем Корниловым они будут защищать честь Петербурга на Всероссийском конкурсе. В «пересменку» между конкурсами он дал интервью Пресс-службе Горэлектротранса.

– Спустя неделю после финала, когда эмоции, наверно, уже улеглись, как Вы оцениваете своё выступление?

- Если честно, я всё ещё переживаю, хотя эмоций, конечно, поменьше. Анализируя все эти моменты, могу сказать, что я сделал максимум из того, что мог. Для меня стало очень важным, что с самого начала я уложился в минуту, отвечая Правила дорожного движения. Это дало мне очень позитивный импульс. Иначе можно было оступиться прямо на этом, и дальше уже всё. Теория для меня – это самое волнительное: очень много информации, непростых терминов, которые нужно запомнить, правильно расставить приоритеты. Поэтому готовиться я начал ещё зимой, причём некоторые вопросы буквально заучивал как стихотворение. Стихи - это моё хобби, я часто читаю их на корпоративном конкурсе «Быть здоровым легко», и это очень помогло мне в задании «Культура обслуживания».

- Я обратил внимание, что во время конкурса Вы были очень сосредоточены, держались в стороне от всех, и было заметно, что внутри Вас идёт некая глубокая работа. О чем Вы думали в тот момент, если не секрет?

- Я много переживал, и для меня самым главным было поддержать внутреннюю концентрацию. Я ещё ни к одному конкурсу так ответственно не подходил. И понимал, что если буду распыляться на какие-то разговоры или ещё что-то, то все мои труды могут оказаться напрасными. Поэтому я настраивался так, чтобы с одной стороны не перегореть, а с другой - не потерять внутреннее спокойствие.

- Есть кто-то, кого Вы могли бы записать в «соавторы» Вашей победы?

- Однозначно. В первую очередь это, конечно, мои близкие люди. Моя мама Татьяна Алексеевна, мой брат Илья. Моя опора, мои надёжные тылы. У меня и спокойствие на конкурсе во многом было связано именно с тем, что дома всё в порядке. И ещё есть один человек - мой духовный наставник отец Артемий Белобородов, который наставляет меня по всем важным событиям в моей жизни. И на участие в конкурсе он меня тоже благословил.

- Когда Вы в первый раз вышли на смену уже после того, как заняли второе место на городском конкурсе водителей троллейбуса, почувствовали что-то особенное?

- Сто процентов, я почувствовал себя увереннее! Я понял, что то, что я делаю, слава Богу, действительно приносит плоды. Все эти тренировки, все эти заезды в стрессовых ситуациях однозначно прибавили мне уверенности! Хотя, если честно, на следующий день после конкурса мне было трудно настроиться на работу.

- Теперь Вам предстоит участвовать по Всероссийском конкурсе. Какие надежды с ним связываете?

- Я не ставлю перед собой какой-то конкретной цели: призовое место, пятёрка, десятка... Как и на городском конкурсе, я буду отталкиваться не от того, чтобы как можно более высокое место занять, а от того, чтобы сделать со своей стороны всё, что я могу. На каждом из этапов показать максимум своих возможностей. А если ставить перед собой обязательную задачу занять призовое место, то это может помешать.

- Расскажите, как Вы пришли в профессию?

- Я родился в Санкт-Петербурге. Всю жизнь живу в этом городе, чему очень рад: я очень люблю его. После общеобразовательной школы поступил на экономический факультет университета имени Герцена, но не окончил его: был непростой этап жизни, поиски своего призвания. Много где работал: и официантом, и поваром, и блины крутил. В спортивной сфере, в торговых центрах работал. Искал себя. Искал свою основу, свой камень, от которого я мог бы отталкиваться, от которого мог бы строить свою жизнь. Начал ходить в церковь, и постепенно у меня глаза начали открываться на происходящее. И как-то я шёл по улице, увидел троллейбус, один, второй. Там девчонки за рулём сидят, симпатичные такие. И я подумал, что мне это интересно, тем более я всегда хотел права получить. Представил, как это здорово - по городу ездить. И работа ответственная, нужная. Узнал, где обучение проходит, узнал, что оно бесплатное. Отучился и начал работать. Тоже, кстати, благословение на это спрашивал. Сначала было очень непросто, особенно когда такие ранние подъёмы, организм перестраивается. Но ты понимаешь, как много пользы приносишь. Очень сильно «собирает» тебя эта профессия!

- С какими чувствами Вы обычно выходите на смену, о чём думаете?

- Вы знаете, у меня на конкурсе домашнее задание по культуре обслуживания как раз было на тему того, как начинается ваш трудовой день! Я рассказывал, что люблю прийти на работу пораньше: подготовиться, произвести уборку в троллейбусе, чтобы и мне, и пассажирам было приятно и комфортно. Для меня важно всё это сделать спокойно, настроиться морально без лишних эмоций. Провести предсменную подготовку в тишине, чтобы потом, уже на линии, тоже отработать спокойно.

- Вы сказали, что очень любите Петербург. А как наш город воспринимается из кабины троллейбуса?

- Из кабины можно больше увидеть…даже не знаю, структуру города, что ли. Техническую организацию его жизни, если можно так сказать. Обращаешь внимание на распорядок уборки улиц, больше понимаешь, как устроено движение. Ну и, конечно, просто видишь красоту города! Иногда остановишься по дорожным обстоятельствам где-нибудь на мосту во время заката или рассвета… Это очень-очень впечатляет и вдохновляет! Но даже в эти моменты нельзя терять концентрацию: дорожная обстановка изменяется ежесекундно, и потеря концентрации может очень дорого обойтись.

- А сам троллейбус для вас что? Просто рабочее место в кабине, или нечто большее? Происходит ли с ним какое-то общение?

- Может быть, кому-то это покажется смешным, но для меня троллейбус - как товарищ. Я на конкурсе ездил на троллейбусе с бортовым номером 1274, потом подошёл к нему и сказал: спасибо, что всё хорошо прошло! Есть с ним какая-то невидимая внутренняя взаимосвязь. Скажешь ему: давай, всё нормально, спокойненько поедем… И едешь спокойно. Для кого-то это непонятные суеверия, но такие моменты однозначно есть. Так что это точно не просто кусок железа!

- В начале разговора Вы уже упомянули, что часто читаете стихи на корпоративных конкурсах. А какая поэзия Вам больше по душе?

- В первую очередь это Александр Пушкин, чья жизнь меня очень вдохновляет, а стихотворения ложатся на сердце. Это Михаил Лермонтов, чьи стихи абсолютно индивидуальные, абсолютно патриотичные, пронизанные, пропитанные любовью к своей Родине. Мне это очень близко. Очень нравится Эдуард Асадов. И, конечно, Ольга Берггольц. В самую-самую-самую точку, очень по сердцу.

- Какие качества в людях Вы цените больше всего?

- Честность, естественность, искренность. То, что идёт от христианства. Когда ты относишься к людям так, как хотелось бы, чтобы относились к тебе.

- Что могло бы растрогать Вас до слёз?

- Какие-то моменты, основанные, в первую очередь, на любви. Например, перед началом конкурса я хотел записать голосовое сообщение своим близким, но не смог этого сделать, не смог договорить из-за нахлынувших эмоций. Я думаю, что все главные эмоции завязаны на любви. И если у тебя есть любовь в сердце, то отсюда будут и все самые светлые чувства.

- Каким Вы видите своё будущее в Горэлектротрансе?

- Я стараюсь в своём деле совершенствоваться и развиваться. Поэтому учусь сейчас на заочном отделении в железнодорожном техникуме. Участвую в конкурсах профессионального мастерства, в самодеятельности. Возможно, мне было бы интересно попробовать себя наставником. Но далеко я не заглядываю, заоблачных целей не ставлю. Иду в будущее шаг за шагом.

Напомним, 1 и 3 места на городском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса-2024» заняли водитель Троллейбусного парка № 1 Игорь Корнилов и водитель Троллейбусного парка № 2 Александр Целуйко.