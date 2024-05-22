Призёр троллейбусного конкурса Александр Целуйко: «Торопиться нужно медленно»

Водитель Троллейбусного парка № 2 Александр Целуйко в мае занял 3 место на ежегодном городском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса-2024». Это уже его четвёртое участие в соревнованиях по водительскому мастерству, и вот призовая тройка, наконец, покорилась ему. Рассчитывал на второе место, но для серебра не хватило немножко внимания и удачи. В интервью бронзовый призёр поделился, что профессию сразу выбирал по душе, рассказал, как изменился троллейбус за 8 лет его работы в ГЭТ и о принципах, которыми руководствуется на линии.

– Александр, кто самый первый поздравил Вас с победой?

– Максим Андреевич Лагуткин (начальник Службы безопасности движения ГЭТ, главный судья соревнований. – Прим. ред.). Дома и на работе приняли восторженно. Брат, родственники поздравили - молодец, мол, так держать. Жена очень обрадовалась, она всегда за меня переживает. Я видел, как она болела всем этим.

- Если бы у Вас была возможность, что бы Вы исправили в своём выступлении?

- Я знаю свои минусы. Трассу проехал бы получше. У меня один заезд по комфортному вождению был прекрасный, я там был первый. А в скоростном - поворотник поздно отключил.

– Как шла подготовка к конкурсу? Кто Вам помогал в парке?

– Нас готовил наставник Дмитрий Кузенков. Тренировал вождение, смотрел, подсказывал. А если взять теорию, то я сам сидел сутками: закрывался и повторял ПДД. Много затратил времени, нервов. Тяжело, когда ты ночью повторяешь всё это часами. Ух, мозг кипел просто! Но я знал, что у меня будут сильные конкуренты с 1-го троллейбусного парка, поэтому иначе было нельзя.

На конкурсной трассе За секунду до финиша

- Расскажите, пожалуйста, о себе: откуда Вы, где учились, как пришли на предприятие?

– Я родом из Белоруссии, город Гомель. Окончил 11 классов, до армии поработал немножко наладчиком швейных машин на фабрике Коминтерна. А сам всё засматривался на работу водителя троллейбуса. После армии опять поработал немного на фабрике, но тянуло душой сюда сильно, даже не могу объяснить, почему. Просто очень нравится. И сама перевозка пассажиров, когда ты «битком едешь», у тебя за спиной много людей, и от тебя зависит их здоровье, их жизнь... Я этим горжусь очень. Классно!

- А как получилось, что переехали в Петербург?

- Сюда наши люди ездили, устраивались на работу, общался с ними. Конечно, многих заманивает зарплата. В Петербурге она выше, чем в Белоруссии, это ни для кого не секрет. Потом сам посмотрел, и вот уже 8 лет как я здесь.

- Какие ощущения Вы испытываете, когда приходите на смену, открываете дверь и садитесь в кабину троллейбуса?

- Радость! Мне очень приятно идти на работу, заступать на смену. Кайфовые чувства, тёплые такие, классные.

- На каких маршрутах Вас можно встретить?

- Меня на разные ставят. 18-й маршрут, 43-й, 15-й бывает. Вчера на «тройке» работал. В общем, незаменимый водитель (смеётся).

- Вы работаете в петербургском Горэлектротрансе уже 8 лет. Как за это время изменился подвижной состав, троллейбусы?

- Подвижной состав сильно обновился. Меньше неисправностей стало, меньше простоев. Троллейбусы комфортнее стали намного, все низкопольные. Нет уже этих ступенек, которые неудобны были для мам с колясками, инвалидов, людей преклонного возраста. Камерами видеонаблюдения все троллейбусы оборудованы, это тоже очень хорошо.

- Какими качествами, на Ваш взгляд, должен в первую очередь обладать водитель троллейбуса?

- Нужно культурно служить пассажиру. Всегда быть пунктуальным, ведь мы обязаны соблюдать расписание. Быть опрятно одетым. А самое главное — это безопасность движения, безаварийная работа. Соответственно, водитель должен «читать» дорогу.

- Но в Петербурге часто бывает сложная дорожная обстановка. Как в таких условиях сохранить спокойствие за рулём, когда тебя то подрезают, то проехать не дают?

- По-разному бывает. Когда ты в расписание укладываешься, то едешь спокойно, и всё хорошо. И ты на этих, скажем так, неадекватных водителей, которые много нарушают, внимание не обращаешь. Думаешь о них: да езжай ты себе своей дорогой дальше! Мне главное не уронить пассажиров. А если ты опаздываешь немножко по расписанию, то да, нервы дают о себе знать. Нужно где-то поднажать на ходовую педаль, а они тебе мешают, мешают, мешают… Но ты всё равно не психуешь, стараешься нервы сэкономить. Но бывает, что и ругнёшься у себя в кабине, я думаю, это с каждым случается.

– А у Вас у самого какой характер?

- Я Близнец по гороскопу, поэтому характер изменчивый, но в основном спокойный. Меня не трогайте, и я никого не буду трогать.

- Какие качества в людях цените больше всего?

- Самое главное, чтобы люди тоже спокойные были! Если кто-то подходит к тебе, «пальцы гнёт», я уже не могу нормально общаться. Вчера вот женщина подошла, чтобы спросить, как доехать – кондуктора не было. Такая спокойненькая, приятная! Я хоть и не должен открывать форточку, общаться с пассажирами, но прямо от души с ней пообщался! Объяснил, как доехать, где пересесть.

- Есть такой человек, на которого Вам хотелось бы равняться и в работе, и в жизни?

– У нас в парке есть Уварова Ольга Николаевна, наставник. Очень грамотная в работе, намного грамотнее меня. Рассуждает очень чётко. Мне бы хотелось быть таким же спокойным, как она! Никогда не торопится, и всё у неё получается классно. От Бога человек! Таким нужно быть.

- Какой совет Вы бы дали тем, кто хочет стать водителем троллейбуса?

- Интересный вопрос (задумывается). Если вы выбираете эту профессию, то выбирать её нужно осознанно. Работа с одной стороны приятная, а с другой – тяжёлая. Личной жизни мы много не видим. На одной смене подъёмы в 3 утра, другие работают до часа ночи — это сложно. А молодым начинающим водителям я всегда говорю: нужно соблюдать ПДД, культурно служить пассажирам. Не забывать, что «за спиной сидит прокурор». Торопиться медленно.

- Торопиться медленно - отлично сказано!

- Это самое главное. Я и себе всегда так говорю.



Напомним, 1 и 2 места на городском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса-2024» заняли водители Троллейбусного парка № 1 Игорь Корнилов и Андрей Долгоруков.