Партнёры Горэлектротранса по доступной среде выступили в популярной программе на канале «Россия-1»

Сергея Поюнова и Ярославу Сафонову в петербургском Горэлектротрансе знают по совместной работе в области доступной среды, а также социальной сферы и культуры. Недавно они стали гостями выпуска популярной программы Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия-1». Внимание редакторов программы привлёк творческий дуэт Сергея и Ярославы, которые оказались знакомы ещё и по линии Горэлектротранса.

Смотреть передачу «Песни от всей души» с участием Сергея Поюнова и Ярославы Сафоновой

на телеканале «Россия-1»

Активист-колясочник Сергей Поюнов знаком водителям ГЭТ по инструктажам в трамвайных и троллейбусных парках, на которых обсуждаются вопросы, как правильно помочь маломобильному пассажиру во время поездки, а также с какими проблемами сталкиваются инвалиды-колясочники в повседневной жизни. Активность по повышению доступной среды на транспорте Сергей Поюнов совмещает с культурно-спортивной работой: регулярно выступает в Большом театре, является членом сборной России по танцам на колясках, недавно был удостоен высокого звания мастера спорта.

Именно благодаря своей творческой деятельности Сергей Поюнов знаком с Ярославой Сафоновой, инвалидом по зрению и дочерью сотрудника Пресс-службы Горэлектротранса, главного редактора «Петербургских магистралей» Дениса Сафонова. Ярослава Сафонова хорошо знает, насколько важна для слабовидящих возможность комфортной поездки и много лет дружит с городским электротранспортом. Так, по приглашению Дениса Сафонова Ярослава выступает на профильных мероприятиях Горэлектротранса: принимала участие в концерте в Александровском парке к 110-летию петербургского трамвая, в концертной программе «Ночи музеев» в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ.

С радостью наблюдаем за творческими успехами наших друзей и партнёров! Желаем Сергею и Ярославе непрерывного творческого развития, а в области доступной среды - много полезных дел для комфорта всех категорий пассажиров!

Ссылка на программу: https://smotrim.ru/video/2804113.

Время выступления: 01:23:33 – 01:35:25.