Горэлектротранс обменялся опытом с транспортниками из Пензы

В Горэлектротрансе встретили генерального директора пензенского предприятия ООО «Универсал Сервис» Алексея Кузнецова. Он посетил петербургский ГЭТ в рамках обмена опытом. Большое внимание в ходе визита было уделено бережливому производству, которое практикуется при организации работы во всех подразделениях СПб ГУП «Горэлектротранс». Начальник отдела перспективного развития и международных связей ГЭТ Андрей Уланов сопровождал пензенского руководителя в рамках делового визита и рассказал об основных достижениях в вопросах бережливого производства.

После делового знакомства в Управлении СПб ГУП «Горэлектротранс» Алексею Кузнецову провели экскурсию по Троллейбусному парку №1, где ему показали современный подвижной состав, а также устройства, используемые на предприятии в рационализаторских целях. Главный инженер контактной сети Энергохозяйства Алексей Ладейщиков продемонстрировал коллегам так называемую «ловушку», установленную на контактном проводе. Она упрощает постановку токоприёмников троллейбуса на провода контактной сети, позволяя управлять этим процессом дистанционно прямо из кабины водителя.

В беседе о транспорте подробнее остановились на троллейбусах с увеличенным автономным ходом (ТУАХ), поскольку коллеги из Пензы планируют перенять опыт внедрения ТУАХ для эксплуатации на городских маршрутах. В Петербурге такой транспорт работает с 2017 года, за эти годы в городе развита крупнейшая в России сеть ТУАХ из 14 маршрутов «автономных» троллейбусов.

В завершение визита Алексей Кузнецов запланировал повторный визит в петербургский Горэлектротранс с привлечением профильных специалистов пензенского предприятия, чтобы подробнее обсудить особенности функционирования бережливого производства для использования этого опыта в своём городе.

Напомним, бережливое производство в Горэлектротрансе развивают с 2016 года. За семь лет внедрения инструментов бережливого производства предприятию удалось значительно сократить производственные потери и увеличить производительность труда. За 2023 год экономия по проектам улучшений деятельности предприятия составила более 37 млн рублей.